Юная певица из Нижнего Тагила получила премию губернатора

Одиннадцатиклассница из Нижнего Тагила Александра Новгородова, солистка вокально-эстрадной студии «Ералаш» Центра культуры и искусства НТМК, стала лауреатом премии губернатора Свердловской области. Награду тагильчанка получила накануне, 20 сентября.

На церемонию вручения награды Александра поехала вместе со своим педагогом, руководителем вокальной студии Людмилой Королёвой, которая получила Благодарственное письмо губернатора Свердловской области. Всего по итогам 2021–2022 учебного года дипломы и денежные премии губернатора получили 183 ребёнка, пишет департамент информполитики Свердловской области.

Размер премии для учителей и их воспитанников варьируется от 40 до 100 тысяч рублей. Поощрение зависит от того, до какого этапа во всероссийских конкурсах или олимпиадах школьников дошёл юный свердловчанин.

Александра Новгородова много лет занимается вокалом. Весной этого года девушка стала победительницей Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны», где была единственной представительницей Свердловской области, за что и была удостоена губернаторской премии. На конкурсе, посвящённом Великой Отечественной войне, девушка представила песню «Панамки» об эвакуации детей из блокадного Ленинграда.