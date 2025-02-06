Дубовая аллея и много-много елей. В мэрии Нижнего Тагила обсудили план озеленения города

Накануне, 5 февраля, в администрации Нижнего Тагила прошло совещание по разработке долгосрочной программы озеленения города.

Начальник отдела экологии и природопользования администрации города Татьяна Орлова рассказала о планах по озеленению на лето 2025 года. Всего планируется обновить 10 объектов. На некоторых участках предполагается спилить старые и опасные деревья, подрезать кусты и убрать побеги у корней.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил посадить в Экопарке и в парке Народный более устойчивые к уральской погоде растения, но в меньшем количестве. Однако даже в этом случае им требуется определённый уход, так как предыдущие посадки прижились лишь частично. Кроме того, в мае этого года в сквере Демидовской городской больницы будет высажена аллея из 12 дубов в память о погибших участниках СВО.

Также городские власти хотят облагородить придорожные газоны: на улице Красногвардейской, Восточной, Пархоменко, Уральском проспекте, Черноисточинском и Восточном шоссе появятся липы, рябины, берёзы и другие деревья.

Кроме того, преобразятся Театральный бульвар (проспект Ленина, 31), Лисья гора, Пионерский сквер, площадь Танкостроителей, площадь за КДК «Современник», площадь Горняков, сквер Рабочей молодёжи, сквер у Медицинского колледжа и сквер у Театра кукол. Основная часть работ будет выполнена весной и летом 2025 года силами МБУ «Служба экологической безопасности».

Дополнительно от членов рабочей группы поступило предложение увеличить количество хвойных растений на территории города. По их мнению, вечно зелёные деревья будут радовать тагильчан и в зимние месяцы.

«Мы на Урале всё-таки живём, и большой период времени деревья стоят без листьев. Если посмотреть в окно, можно увидеть мрачную картину. Возможно, стоит рассмотреть возможность увеличения количества елей. Они круглый год зелёные, радуют глаз, хорошо растут и приживаются на нашей земле. А количество тополей стоит постепенно уменьшать. Они часто ломаются и из-за них приходится убирать пух и листву. Например, у “Уралвагонзавода” красивейшие ели уже столько лет стоят и столько же ещё будут стоять», — выразил своё мнение один из членов рабочей группы.

Однако перед этим чиновники намерены обсудить этот вопрос с горожанами, поскольку деревья могут помешать поступлению солнечного света в квартиры на нижних этажах.

Все посадки должны завершиться до ноября.