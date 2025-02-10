На Вагонке загорелось общежитие

Утром 8 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома № 37 на улице Юности. На ликвидацию возгорания по повышенному рангу незамедлительно были направлены 4 пожарных расчёта и 10 спасателей. С огнём удалось справиться за 10 минут. Погибших и пострадавших нет. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 12 человек.

«По предварительной версии, хозяева квартиры уехали за покупками. В комнате в тот момент был включен в электросеть телевизор, находившийся в режиме ожидания. Короткое замыкание телевизора и стало причиной пожара», — считают дознаватели МЧС.