В Нижнем Тагиле из-за «умного» смесителя жители многоквартирного дома остались без горячей воды

Жителям девятиэтажного дома № 2а на улице Зари в Нижнем Тагиле пришлось столкнуться с нестандартной проблемой. Из кранов с холодной водой неожиданно начала течь горячая. Один из жильцов дома поделился своей историей с журналистами.

«Я с таким никогда не сталкивался, из холодного крана побежал кипяток. Мой сын включил воду, чтобы умыться, и обжёгся так, что закричал от боли. Я дозвонился в управляющую компанию, но всё, что они смогли сделать, — отключили горячую воду. В результате из обоих кранов пошла холодная вода!» — рассказал тагильчанин Е1.

Больше недели сотрудники управляющей компании «Райкомхоз» пытались выяснить причину проблемы и найти квартиру, где произошёл сбой системы водоснабжения.

Как объяснил представитель управляющей компании, подобные случаи возникают, когда горячая вода «передавливает» через смеситель и попадает в систему подачи холодной воды. Причина оказалась в неисправности смесителя в одной из квартир на первом этаже, который позволяет регулировать подачу воды без закрытия самого крана, что может привести к смешению горячей и холодной воды.

«Новые смесители, которые сейчас продаются на маркетплейсах, позволяют отключить подачу воды, не закрывая кран. Просто нажал человек кнопку на смесителе, и вода остановилась, а краны остались открытыми. Хозяева даже не подозревали, что из-за них случилась такая проблема, а проверить смеситель просто. Достаточно перекрыть подачу воды на смеситель и посмотреть, как он работает. Если при перекрытой трубе вода подаётся через два крана — значит, смеситель неисправен. Если работает только один, значит, всё хорошо», — рассказал представитель управляющей компании «Райкомхоз».

После устранения поломки сантехниками и ремонта неисправного смесителя в доме возобновилась подача горячей и холодной воды.