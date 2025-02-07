В Нижнем Тагиле будут судить участников этнической преступной группировки

В Ленинский суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении восьми участников этнической преступной группировки. Согласно информации с сайта суда, мужчины обвиняются в разбое, вымогательстве, грабеже, похищении людей и других преступлениях.

Как сообщает ИА «‎Все новости», в 2022 году 23-летний уроженец Дагестана, стремясь к лёгким деньгам, создал банду из своих знакомых и стал её лидером. Вместе с подельниками он нападал на жителей Нижнего Тагила. С 2022 по 2023 год группа вымогала деньги и избивала потерпевших. Также её членам инкриминируют разбой, хищение огнестрельного оружия, похищение человека и имущества. За время своей деятельности преступная группировка причинила 13 потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей. Организатора ОПГ отправили под домашний арест, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в 2020 году один из участников банды был пойман за кражу платёжного терминала из магазина «Иверия» на Красном Камне. Тогда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. В 2024 году суд отправил в СИЗО четверых участников банды, которые, угрожая пистолетом, забрали у мужчины 10 тысяч рублей.