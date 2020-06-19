В Нижнем Тагиле трое молодых рецидивистов украли платёжный терминал из магазина «Иверия» на Красном Камне

Накануне сотрудниками полиции были задержаны трое молодых людей, подозреваемых в хищении платёжного терминала из магазина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ночное время в дежурную часть полиции поступило сообщение, что возле продуктового магазина на улице Карла Либкнехта трое неизвестных волокут предмет, похожий по форме и габаритам на игровой терминал.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области, по указанному адресу выехал наряд группы задержания. Прибыв на место сообщения, росгвардейцы обнаружили платёжный терминал и двух молодых людей, схожих по приметам с подозреваемыми.

Ими оказались 19-летний юноша, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, и его 21-летний приятель, ранее уже судимый за совершение кражи.

«При содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии молодые люди были доставлены для разбирательств в отдел полиции. При даче объяснений приятели сознались, что действовали втроём. Вскоре третий злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 22-летний ранее судимый за преступление имущественного характера тагильчанин. Юноши в содеянном раскаялись и дали признательные показания», — пояснили в полиции.

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. В отношении старшего из группы избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.