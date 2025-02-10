В Верхней Салде будут судить главбуха социально-реабилитационного центра за кражу 4 млн рублей

Верхнесалдинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района», ежемесячно в период с января 2018 года по май 2023 года начисляла себе заработную плату в повышенном размере, получая её из денежных средств, находящихся на банковском счёте социального учреждения.

Общий размер незаконно полученной заработной платы превысил 4 млн рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба на недвижимое имущество обвиняемой, кадастровой стоимостью 4 млн рублей, наложен арест.

Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу.