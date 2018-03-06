Кремль подтвердил визит Путина в Нижний Тагил 6 марта

Администрация президента опубликовала программу визита главы государства Владимира Путина в Свердловскую область. Как сообщается на сайте Кремля, 6 марта он посетит Нижний Тагил и Екатеринбург. Как и ожидалось, в Тагиле он посетит Форум рабочей молодёжи.

«В Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит научно-производственную корпорацию “Уралвагонзавод”, где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи. В Екатеринбурге глава государства проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования», - говорится в сообщении.

Напомним, к приезду Путина Нижний Тагил усиленно готовится все последние дни - центральная часть города очищается от снега круглые сутки. А в минувшие выходные неизвестные облили чёрной краской рекламный щит с изображением Владимира Путина напротив здания бывшего треста «Тагилстрой» на проспекте Ленина, 67. В настоящее время призматрон не работает.

В прошлый раз Владимир Путин посещал Нижний Тагил в ноябре 2015 года.