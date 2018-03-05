Перед приездом Путина в Нижний Тагил его агитационный плакат на гостевом маршруте облили краской. На поиски хулиганов бросили несколько полицейских

В минувшие выходные неизвестные облили чёрной краской рекламный щит с изображением Владимира Путина напротив здания бывшего треста «Тагилстрой» на проспекте Ленина, 67. В настоящее время призматрон не работает.

«Вчера по соседним домам ходили несколько полицейских, искали очевидцев, узнавали о неблагонадёжных жильцах. Точно был участковый, из выходного вызвали видимо», — рассказали АН «Между строк» жители близлежащих домов.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев по поводу происшествия воздержались.

Напомним, приезд президента России Владимира Путина в Нижний Тагил ожидается 6 марта. Ранее сообщалось, что глава государства посетит Форум рабочей молодёжи на площадке «Уралвагонзавода». Возможно, Путин примет участие в торжественном пуске доменной печи № 7 ЕВРАЗ НТМК.