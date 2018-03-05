«У новой команды управленцев слишком много понтов». В Нижнем Тагиле открылся Форум рабочей молодёжи, который вскрыл конфликт полпредства и руководства УВЗ

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле открылся Форум рабочей молодёжи, в котором принимают участие почти 300 участников из 38 российских регионов от Калининграда до Камчатского края. Масштабное мероприятие по популяризации рабочих профессий будет проходить на площадках «Уралвагонзавода» по 7 марта, при этом ожидается, что 6 марта его посетит президент РФ Владимир Путин. Корреспондент АН «Между строк» побывал на открытии форума, узнал жалобы участников на организацию, послушал общение ВИП-спикеров с молодёжью и выяснил, почему гендиректор УВЗ Потапов избегает полпреда Холманских.

В ожидании приезда Путина на заводе усилили меры безопасности, перемещаться по его территории журналистам и участникам форума можно только группами и в сопровождении минимум сотрудников пресс-службы. По словам работников УВЗ, организации мероприятия уделялось много сил и времени, но, несмотря на это, начало мероприятия оказалось задержано на полчаса.

«Мы просто стояли у автобуса и мёрзли из-за того, что из шести списков участников принесли только три, — рассказал АН "Между строк" один из участников форума. — Сначала не было всех фамилий, потом их сверяли. Все ВИПы уже давно прошли, а мы за дверями куковали».

Некоторые участники форума жаловались на большие очереди в столовой.

Форум открыл «Диалог на равных» — когда молодёжь общается с представителями законодательной или исполнительной власти, задавая им разные вопросы. Спикерами выступили полпред Игорь Холманских, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Серей Носов и Герой Труда РФ Константин Чуманов.

Участников форума интересовала возможность мотивации наставников, в том числе материальной, благоустройство городской среды и создание востребованных проектов.

«Нас вчера, кстати, попросили никаких острых вопросов им не задавать, чтобы напряжёнку не создавать. А вообще, конечно, интересно на форуме таком побывать, с людьми из разных городов, регионов пообщаться. Столько проектов, идей, мнений. Правда, много эгоцентричной молодёжи, в том числе не очень адекватной», — рассказал агентству ещё один участник форума.

От УВЗ с приветственным словом во время открытия мероприятия никто не выступил. Гендиректор предприятия Александр Потапов появился в цехе только после завершения церемонии открытия мероприятия, при этом старался держаться от полпреда и сопровождающих его персон особняком. Источник в аппарате полпредства рассказал АН «Между строк», что отношения между руководством УВЗ и полпредством сейчас довольно напряжённые, так как «у новой команды управленцев слишком много понтов и она не считает нужным прислушиваться к мнению более опытных товарищей».

После «Диалога на равных» молодёжь разбилась по трекам и продолжила работу над проектами, старт которым дали на V форуме рабочей молодёжи в Сургуте в ноябре 2017 года. Это «Наставничество», «Рабочее место», «Профподготовка и профориентация», «Городская среда», «Социальные инициативы» и «Проектное мышление». Руководитель Росмолодёжи много говорил о возможностях для самореализации молодых людей, грантовой поддержке и будущих профильных форумных площадках. Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в стране Года добровольца. По статистике, сегодня к волонтёрско-добровольческой деятельности себя относят более пяти миллионов человек (и в большинстве случаев это именно молодёжь). В рамках президентского указа регионы уже начали вести работу по увеличению этого количества.