До предполагаемого визита Путина в Нижний Тагил центральные улицы будут очищать от снега каждую ночь

Тагильские чиновники направили на улицы города несколько десятков единиц снегоуборочной техники, которые занимаются очисткой дорог в ночное время. В управлении городским хозяйством администрации попросили тагильчан не оставлять транспортные средства припаркованными на центральных дорогах с 23:00 до 06:00 до 6 марта включительно. В этот период рабочие регулярно будут очищать от снега следующие улицы: Садовую, Заводскую, Горошникова, Октябрьской революции, Первомайскую, Красноармейскую, Серова, Газетную, Вязовскую. Ночью также будут убираться проспекты Строителей, Мира и Ленина и привокзальная площадь.

В мэрии ранее отчитывались, что с начала снегопада уборочная техника вывезла с улиц города уже более 300 тонн снега. Было расчищено около 80% тротуаров, 200 пешеходных переходов, остановки общественного транспорта. Между тем в группе ОД «Тагил без ям», а также в других местных сообществах во «ВКонтакте» ежедневно выкладываются фотографии неочищенных улиц, тротуаров, остановок и пешеходных переходов.

Напомним, управление автомобильных дорог и ГИБДД Свердловской области ранее попросило жителей региона сообщать о плохо расчищенных от снега автодорогах на телефон «горячей линии» (343) 262-50-65 областного управления автодорог. Тагильские чиновники пытаются держать ситуацию на контроле — на следующей неделе в Нижнем Тагиле ждут президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что глава государства посетит VI Всероссийский форум рабочей молодёжи, который будет проходить на «Уралвагонзаводе» с 3 по 6 марта. Точная дата визита Путина в Свердловскую область неизвестна. Собеседник Znak.com в администрации свердловского губернатора говорит, что определяются между датами 5 и 6 марта.