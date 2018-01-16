Путин может приехать в Нижний Тагил на Форум рабочей молодёжи

Президент России Владимир Путин может посетить Нижний Тагил в рамках своей предвыборной программы в начале марта, сообщают несколько источников АН «Между строк» на градообразующих предприятиях. Главной целью визита должен стать «Уралвагонзавод», рабочие которого поддержали Путина перед выборами 2012 года. Ожидается, что президент также 6 марта посетит VI Форум рабочей молодёжи, одним из организаторов которого является полпредство в УрФО и близкое к нему движение «В защиту человека труда».

«27 января у нас пройдёт съезд, на котором движение поддержит Владимира Путина и примет текст приглашения в Свердловскую область, которое президент, надеюсь, примет», — рассказал АН «Между строк» председатель исполкома тагильского отделения движения «В защиту человека труда» Андрей Муринович.

Муринович подтвердил, что датой визита президента может стать 6 марта, а вероятность положительного решения по посещению УВЗ, который «оказал на прошлых выборах такую поддержку», сейчас оценивается достаточно высоко.

Источники, близкие к ЕВРАЗ НТМК, заявили, что слышали о возможном визите президента на «Уралвагонзавод», но на металлургическом предприятии первое лицо не ждут.

«У нас есть определённая подготовка, но это касается наших площадок, на которых пройдёт форум, в частности дворца культуры НТМК», — говорит собеседник агентства.

В администрации Нижнего Тагила рассчитывают, что президент сможет посетить Нижнетагильский цирк, реконструкция которого состоялась после последнего визита главы государства в ноябре 2015 года.

«Большие надежды на визит возлагает [мэр Нижнего Тагила] Сергей Носов, который планирует после мартовских выборов досрочно покинуть город и уйти на повышение», — рассказывают источники АН «Между строк» в администрации города.

18 марта состоятся выборы президента России, фаворитом которых является действующий президент Владимир Путин. Глава государства будет участвовать в голосовании в качестве самовыдвиженца, в его штабе заявили, что в его поддержку уже собрано около 700 тысяч подписей россиян при необходимых 300 тысячах.

В декабре 2011 года, перед третьим сроком Путина, его выдвижение поддержали рабочие «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских заявил во время телемоста, что готов приехать «с мужиками» в Москву, чтобы «справиться» с проходившими тогда митингами оппозиции и «отстоять стабильность». 28 января 2012 года в Екатеринбурге состоялся многотысячный митинг рабочих «Урал, Россия, Путин!», на который с УВЗ хотели пригнать танк. В марте того же года Игорь Холманских создал движение «В защиту человека труда», а в мае, после своего избрания, Владимир Путин назначил Холманских полпредом в Уральском федеральном округе.