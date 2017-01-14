Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить»

Санкции против России имели обратный эффект из-за характера россиян, заявил советник избранного президента США Энтони Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, чтобы выжить, русские готовы есть снег.

На заявление Скарамуччи ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению российского чиновника, с подобными метафорами можно согласиться.

«Жители России отдают предпочтение отечественным деликатесам, а не снегу», – передаёт слова Пескова РБК.

При этом пресс-атташе заявил, что отечественных деликатесов становится всё «больше и больше» именно благодаря санкциям.

Антироссийские санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран были введены в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины и вхождением Крыма в состав России в 2014 году. Меры затронули энергетический, оборонный и финансовый секторы. В сентябре 2016 года Минфин США ввёл санкции в отношении холдинга «Газпром-Медиа». В список попали также более 50 дочерних предприятий «Газпрома» и «Газпромбанка», кроме того, в нём находятся компании ПАО «Мостотрест», ООО «СГМ-Мост» и «Совфрахт». Также в санкционный список попали компании-подрядчики при строительстве Керченского моста и 17 физических лиц, среди которых чиновники и бизнесмены из Крыма, Луганска и Донецка.

Министерство торговли США добавило в этот перечень «Внешнеэкономическое объединение радиоэкспорт», Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию, а также предприятия «Ангстем», «Микрофон», «Микран», «Гарант» и «Технополе».

Агентство новостей «Между строк»