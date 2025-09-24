Красивые виды и собственный пляж. Как тагильский предприниматель Игорь Ткаченко превратил заброшенную базу отдыха в Черноисточинске в современный глэмпинг 

В преддверии Всемирного дня туризма в муниципальном округе Горноуральский стартовал конкурс «Фокус на отдых». Его цель — повышение туристической привлекательности территории, обмен опытом и стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Организаторами проекта выступили администрация муниципального округа Горноуральский и Нижнетагильский центр «Мой бизнес».

Одним из участников конкурса стал глэмпинг «Зелёная поляна». Его создатели — Игорь Ткаченко и его жена Людмила — в 2023 году приобрели территорию бывшей базы отдыха для сотрудников Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (НТКРЗ) в Черноисточинске. После закрытия предприятия территория базы, расположенной на берегу живописного пруда, пришла в запустение. Супруги сохранили дух этого места, но переосмыслили его в современном формате глэмпинга. Они не просто расчистили территорию, а создали с нуля комплекс из пяти стильных A-frame домов с панорамными окнами. Глэмпинг открылся для гостей в ноябре 2024 года. Мы поговорили с Игорем Ткаченко об особенностях его бизнеса.

«Уже около семи лет я занимаюсь арендным бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Постепенно покупал объекты, развивал это направление. Жену перевёз из Самары, она очень скучает по Волге и Жигулёвским горам. Выйдя на эту площадку, она влюбилась в это место. Это её место силы. Так как мы сами любим путешествовать, а если по России, стараемся бронировать отдых в глэмпингах. Так и пришла идея создания своего глэмпинга. В связи с определёнными обстоятельствами, люди сейчас выбирают не только отдых за границей, но и внутри страны. А также туристическая отрасль в России активно развивается, и мы решили двигаться именно в этом направлении», — рассказывает Игорь Ткаченко.

Супруги искали участок с собственным пляжем и выбрали территорию бывшей базы отдыха НТКРЗ, так как на тот момент это был единственный доступный вариант, где пляж находился в собственности. Их привлекла и большая площадь территории, и относительная близость к Нижнему Тагилу — при удалённости всего около 15 километров здесь сохраняется чистый воздух и природная атмосфера. Кроме того, участок входит в туристический кластер горы Белой, что стало дополнительным преимуществом: зимой здесь могут останавливаться туристы, приезжающие кататься на горнолыжный курорт. Это, по словам Игоря, открывает хорошие перспективы для развития в зимний сезон.

«Объявление о продаже базы супруга увидела у вас в соцсетях АН “Между строк”, а чего хочет женщина, того хочет Бог. Мы с двумя компаньонами решили приобрести бывшую базу НТКРЗ. Из трудностей при запуске бизнеса — только резкое повышение стоимости строительных материалов», — вспоминает предприниматель.

Название глэмпингу досталось по наследству, старая база отдыха так и называлась — «Зелёная поляна». Супруги решили оставить его, чтобы сохранить историю места. К тому же, по словам Игоря, «Зелёная поляна» — это не просто название, а отражение главного преимущества базы: большой зелёной поляны, которая остаётся свободной от застройки и такой будет всегда. Гости могут здесь отдыхать, играть в футбол, волейбол, просто гулять. На территории также есть чан, баня и шатёр для мероприятий.

«Мы отличаемся от конкурентов тем, что, во-первых, у нас большая территория. Во-вторых — красивые виды на своё “море”, а также собственный пляж. Ещё одно преимущество — удалённость от населённых пунктов. Мы находимся не в городе, не в деревне и не в частном секторе. Мы не привязаны к жителям соседних домов, и это даёт определённую свободу. Цифровая перезагрузка, живая природа, тишина и отсутствие суеты. Завораживающие рассветы и закаты. Уединение, которого так не хватает в городе», — рассказывает Игорь.

Глэмпинг посещают самые разные гости: семейные пары, желающие провести время вдвоём, семьи с детьми, а также дружеские компании. Много приезжих из Москвы, Самары, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов. Есть клиенты, которые отдыхают на базе каждый месяц, а кто-то за два месяца приезжал каждые две недели. Некоторые компании бронируют всю базу целиком для праздников, юбилеев, дней рождений и других значимых событий. Основная аудитория «Зелёной поляны» — гости в возрасте примерно от 25 до 45 лет, преимущественно те, кто ценит отдых на природе, уединение и атмосферу комфорта.

Супруги Ткаченко решили принять участие в конкурсе «Фокус на отдых», чтобы заявить о себе и привлечь внимание к проекту, так как глэмпинг работает всего 10 месяцев и пока находится на стадии активного становления.

«У базы есть потенциал для развития. Вместе с территорией нам достался коттедж площадью около 500 квадратных метров. Он требует ремонта, но это основательное железобетонное строение, в котором можно сделать номерной фонд на 8–10 номеров. Также планируем расширять количество домиков. В настоящее время все домики рассчитаны условно на шесть человек. Есть потребность в домиках меньшего формата — для двух гостей. И хотелось бы построить более просторные — хотя бы на 10 человек, для больших компаний. Возможность есть, поэтому будем развиваться. Кроме того, в планах — улучшение пляжной зоны. Больший акцент хотим сделать на благоустройстве, то есть запустить её как действующий пляж: построить пирс, детскую площадку и многое другое», — делится создатель глэмпинга.

Помимо глэмпинга «Зелёная Поляна» в конкурсе «Фокус на отдых» участвуют ещё четыре проекта: кемпинг «Лестория», парк-отель «Лесная», деревня Voksi и Mouse House. Торжественное награждение победителей по итогам оценки экспертной комиссии пройдёт в Нижнетагильском центре «Мой бизнес» накануне Всемирного дня туризма, 27 сентября.