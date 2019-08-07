«Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся тендеров на государственные закупки жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, со ссылкой на данные расчётов аналитической компании Headway пишет «Коммерсантъ».

Число несостоявшихся госзакупок лекарств выросло с 31,8 тысячи в первой половине 2018 года до 60,8 тысячи за аналогичный период 2019 года — это более четверти всех тендеров, подчёркивает издание. Состоявшимися в первой половине текущего года признаны 163,4 тысячи тендеров. Согласно расчётам Headway, большинство тендеров (55,6 тысячи) не состоялись из-за отсутствия заявок, ещё 2,8 тысячи были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников. При этом суммарный объём сорванных аукционов вырос на 52% — с 26 млрд рублей до 39,7 млрд рублей.

В исследовании говорится, что большинство тендеров сорвались в регионах, причём проблемы возникали с недорогими препаратами, такими как натрия хлорид, декстроза, преднизолон.

Отмечается, что рост числа несостоявшихся тендеров связан с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках — с её помощью Минздрав пытался выровнять закупочные цены на лекарства по всей России, но механизм оказался невыгоден производителям, из-за этого они стали массово отказываться от участия в тендерах.

Приказ Минздрава № 871н обязал госзаказчиков при обосновании начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств использовать модель расчёта по референтным ценам (усреднённая цена, рассчитанная по аналогичным заключённым контрактам, которые поставщики исполнили в полном объёме без штрафов и пеней). Согласно документу, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта.

Ранее в Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что ситуация с закупками «Ламивудина» — главного лекарства для пациентов с ВИЧ — близка к критической. Как отмечалось, фармацевтические компании перестали выходить на аукционы из-за невыгодных для них условий.