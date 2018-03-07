«Коммерсантъ» сообщил о планах Сечина получить льготы на 145 млрд рублей

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы на 145 млрд рублей в год, пишет «Коммерсантъ». Речь идёт в том числе о возврате компании части затрат на производство нефтепродуктов. Увязать введение льгот глава «Роснефти» предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ.

Как отмечает издание, Путин поручил правительству рассмотреть просьбу Сечина. На неё уже отреагировало Министерство энергетики, заявившее о нецелесообразности привязывания льгот к введению НДД.

Между тем «Роснефть» не единственная компания, которая пытается защитить свои интересы в условиях снижения доходности из-за налогового манёвра в отрасли. Так, ЛУКОЙЛ попросил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса «Евро-5» и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Как объяснил в своём письме вице-президент нефтяной компании Геннадий Федотов, рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже.

Тема поддержки нефтяной отрасли обсуждалась 27 февраля на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Министерство финансов предлагало обнулить экспортную пошлину на нефть, а Минэнерго — поддерживать «системообразующие НПЗ, обеспечивающие топливом российский рынок». В результате к окончательному решению прийти на совещании не удалось.

Ранее Минфин указывал, что возвратными акцизами нужно стимулировать заводы, которые достигли уровня выхода светлых нефтепродуктов в 80%, рассказывал РБК источник в министерстве. Таких заводов в России пока нет, но именно такое производство можно стимулировать, а не давать льготы существующим заводам.

К показателю 80% ближе всего три НПЗ — это ТАНЕКО «Татнефти», Уфимский НПЗ «Башнефти» и Омский НПЗ «Газпром нефти», пояснил заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. Другие заводы смогут достичь этого уровня, построив не меньше 20 установок замедленного коксования или гидрокрекинга остатков, для этого в ближайшие пять лет им нужно будет потратить $20–25 млрд.