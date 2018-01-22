Комитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что законопроект, предлагающий приравнять к официальному браку союз проживающих совместно в течение пяти лет, противоречит концепции государственной семейной политики, пишет «Интерфакс».

«Традиционные семейные ценности, они провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации. Два года, пять лет — если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, наверное, это их выбор, но брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга и своих детей и родителей, это уже и есть многопоколенная семья, тем более у нас брак заключается на добровольной основе. Моё личное отношение такое же, считаю, что это неправильно», — сказала Окунева.

Она отметила, что выражает своё мнение не только как депутат Госдумы, но и как координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения». Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать «незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».