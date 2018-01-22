В Совете Федерации предложили приравнять совместное проживание в течение пяти лет к браку

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины в течение пяти лет к официальному браку, со ссылкой на документ пишет ТАСС.

Законопроект предлагает ввести понятие «фактических брачных отношений».

«Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка (общих детей)», — говорится в законопроекте.

При наличии одного из этих признаков отношения мужчины и женщины получают соответствующий статус, а у супругов появляются права и обязанности, предусмотренные семейным и гражданским законодательством.

Автор инициативы сенатор Антон Беляков указывает, что россияне, как и граждане большинства зарубежных стран, «не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи» и не разделяют понятия официального и незарегистрированного брака, при этом «так называемое сожительство» ставит их в «весьма уязвимое положение», так как не признаётся законом. В связи с этим государство, по мнению автора инициативы, должно признать институт фактических брачных отношений по аналогии с Швецией, Нидерландами, Норвегией, Францией и Германией.

В первую очередь изменения с юридической точки зрения коснутся имущества людей, состоящих в фактических брачных отношениях.