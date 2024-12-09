Как отличить эмоциональное выгорание от усталости: советы от эксперта по развитию предпринимателей и управленческих команд Екатерины Никитиной

В конце года, когда рабочая нагрузка достигает своего пика, многие сталкиваются с усталостью и эмоциональным выгоранием. Как отличить одно от другого и не потерять себя в предновогодней суете, рассказала директор Кластера Уральского Бизнеса Екатерина Никитина. В прямом эфире на канале Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства она поделилась советами. В рамках проекта «PRO образование» мы собрали рекомендации Екатерины, чтобы не только избежать выгорания, но и наслаждаться каждым моментом жизни. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Понимание усталости и эмоционального выгорания

В первую очередь важно осознать, что усталость и эмоциональное выгорание — это разные состояния. Усталость — это естественная реакция организма на физическую и умственную нагрузку. Например, после долгого рабочего дня или интенсивного проекта вы можете чувствовать себя уставшими, но при этом у вас есть возможность отдохнуть и восстановиться. Эмоциональное выгорание связано с хроническим стрессом и может проявляться в виде апатии, раздражительности и потери интереса к работе.

Признаки усталости

Усталость может проявляться в следующих симптомах: физическая слабость и сонливость, трудности с концентрацией, неприятные ощущения в мышцах. Если вы после работы чувствуете, что вам нужно просто отдохнуть и выспаться, это, скорее всего, усталость. Важно помнить, что отдых и восстановление помогут вам вернуться в форму.

Признаки эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание имеет более глубокие корни и может проявляться через постоянное чувство усталости, даже после отдыха, негативное отношение к работе и коллегам, чувство безысходности и апатии. Если вы замечаете, что даже после выходных не можете восстановить силы и теряете интерес к своей работе, это может быть признаком выгорания. Например, вы можете начать избегать общения с коллегами или чувствовать, что ваши усилия не приносят результатов.

Как справиться с усталостью

Чтобы справиться с усталостью, Екатерина рекомендует: регулярно делать перерывы в работе, заниматься физической активностью, чтобы улучшить кровообращение и поднять настроение, правильно питаться и следить за режимом сна. Например, если вы работаете за компьютером, старайтесь каждые 1-2 часа делать короткие перерывы, чтобы размяться и отвлечься.

Как предотвратить и справиться с выгоранием

1. Создание условий для отдыха и восстановления

Если вы чувствуете, что берёте на себя слишком много задач, попробуйте обсудить это с коллегами и распределить обязанности более равномерно. Важно помнить о себе и своих потребностях. Усталость — это нормально, но эмоциональное выгорание требует более серьёзного подхода. Заботьтесь о себе, устанавливайте границы и не бойтесь просить о помощи. Это поможет вам не только сохранить здоровье, но и продолжать достигать успехов в своей профессиональной деятельности.

2. Создание поддерживающей среды

Руководители могут создать условия для благополучия сотрудников, но не могут взять на себя ответственность за их личный выбор. Нужно проводить мотивационные беседы, однако важно помнить, что мы не можем «спасать» сотрудников. Каждый из них имеет право на выбор, и если человек решает продолжать выгорать, мы не в силах изменить это, убеждена Екатерина Никитина. Не стоит пытаться играть в спасателя, вместо этого создайте атмосферу, в которой сотрудники смогут открыто говорить о своих чувствах и проблемах.

Если вы руководитель, организуйте совместные мероприятия, которые помогут снять напряжение. Это могут быть мастер-классы по гончарному делу, занятия в бассейне или даже выезд на природу. Главное — выбрать активность, которая будет интересна вашей команде. Например, если у вас в коллективе много мужчин, возможно, стоит организовать рыбалку или боулинг, а для женщин — занятия по йоге или арт-терапии. Такие мероприятия не только укрепляют командный дух, но и помогают сотрудникам отвлечься от рабочих забот.

3. Тайм-менеджмент и делегирование

Обратите внимание на то, как ваши сотрудники распределяют своё время. Помогите им расставить приоритеты и научиться делегировать задачи. Если кто-то берёт на себя слишком много, это может привести к выгоранию. Напоминайте команде о важности отдыха — пусть они планируют время для себя так же тщательно, как и рабочие встречи. Например, введите практику, когда каждый сотрудник должен выделять время для отдыха в своем календаре.

4. Поддержка физического и эмоционального здоровья

Если вы заметили, что кто-то из сотрудников начинает проявлять признаки выгорания, предложите ему пройти медицинское обследование. Иногда физические проблемы могут быть причиной эмоционального упадка. Регулярная сдача анализов поможет выявить возможные отклонения и вовремя их скорректировать. Также важно поощрять здоровый образ жизни: занятия спортом, правильное питание и достаточный сон.

5. Разнообразие в работе

Как показывает практика, выгорание может произойти даже от любимого дела, если оно становится рутинным. Если ваши сотрудники занимаются однообразной работой, предложите им новые задачи или проекты. Например, если кто-то долго работает в продажах, дайте ему возможность попробовать себя в управлении или в разработке новых стратегий. Это поможет сохранить интерес и мотивацию.

Баланс между работой и личной жизнью

Первый момент, который стоит учитывать, — это разделение жизни на две зоны: зону боли и зону радости. Зона боли включает в себя все то, что вас тревожит и беспокоит, а зона радости — это те моменты и достижения, которые приносят счастье. Екатерина рекомендует вести списки, где вы будете фиксировать, что именно вызывает у беспокойство, а что радует. Например, в зоне радости могут оказаться благодарные отзывы клиентов, успехи ваших детей или поддержка семьи. Регулярно заглядывайте в свою зону радости, чтобы не забывать о том, что приносит удовольствие. Это поможет не только в работе, но и в личной жизни.

Второй момент — это использование инструмента, который можно назвать «батарейка». Задайте себе вопрос: что вас наполняет, а что опустошает? Ведите дневник, в котором будете отмечать, какие дела приносят энергию, а какие забирают. Например, если общение с коллегами находит отклик в вашем сердце, это наполняет вас, а рутинные задачи могут вызывать усталость. Понимание этого поможет сократить количество дел, которые отнимают силы, и увеличить те, которые приносят радость. Эмоциональное выгорание связано с ресурсностью, и важно чувствовать, что именно наполняет вас энергией.

Многие говорят о «колесе баланса», но я предпочитаю называть его параллелепипедом. У каждого из нас свой уникальный путь, и важно выбрать то, что подходит именно вам. Самоопределение — это ключевой момент. Знайте, чего вы хотите в каждой сфере своей жизни, и исходя из этого подбирайте инструменты для достижения баланса. Когда мы говорим о эмоциональном выгорании, важно понимать, в какое состояние вы хотите перейти. Определите свою норму и выстраивайте тактику, как вы будете наполнять свою жизнь энергией.

На этой неделе студия SofpLive проведёт три прямых эфира. Следите за анонсами и участвуйте в обсуждениях онлайн:

10 декабря в 11:00 – «Как вкладываться в безопасность, чтобы не прогореть» с Александрой Журавлёвой, автором книги «Охрана труда во сне и наяву»;

11 декабря в 11:00 – «Как превратить хобби в бизнес и стоит ли это делать?» с Екатериной Балакиной и Дианой Титаренко;

12 декабря в 14:00 – «Значимые изменения налогового регулирования предпринимательской деятельности с 1 января 2025 года» с участием представителей ФНС и уполномоченного по защите прав предпринимателей.



