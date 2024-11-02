Как на новый закон о деанонимизации блогеров отреагировали тагильские инфлюенсеры и при чём тут Владислав Пинаев 

С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу новый закон, который обязывает владельцев страниц, пабликов и каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков подавать сведения о себе и своих площадках в Роскомнадзор. Это касается и аккаунтов организаций, которые продвигают свои услуги через соцсети. Форма для регистрации блогеров уже заработала на «Госуслугах», сообщает Минцифры РФ.

«После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтверждённой учётной записью», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве пояснили, что владельцы страниц могут направить через специальную форму минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трёх дней нужно разместить в закреплённом сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки.

«Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придёт владельцу канала в личный кабинет на “Госуслугах”. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне», — сообщает Минцифры РФ.

Предположительно, новые требования коснутся только соцсетей и мессенджеров, которые находятся в реестре Роскомнадзора: «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy. Не исключено, что в этот список внесут Instagram* и Facebook*.

В ведомстве отмечают, что, если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие пользователи не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Согласно статье 10.6 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор сможет блокировать страницы с более 10 тысячами подписчиков, не включенные в реестр.

Закон распространяется не на общее число подписчиков во всех соцсетях, а на каждую отдельно, поэтому подавать сведения нужно о каждой странице, где больше 10 тысяч подписчиков.

По мнению юристов, в будущем в отношении владельцев страниц, которых нет в перечне, и рекламодателей, которые разместили у них объявления, могут быть введены штрафные санкции по статье о нарушении законодательства о рекламе рекламодателями, рекламораспространителями и рекламопроизводителями (14.3 КоАП РФ). По этой статье предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 тысяч до 2 тысяч 500 рублей, для должностных лиц — от 4 тысяч до 24 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Мы пообщались с топовыми тагильскими блогерами и узнали, что они думают по поводу нововведений.

Профессиональный гримёр Дарья Леона выкладывает в своих соцсетях короткие ролики с перевоплощениями. Девушка уже заполнила форму для регистрации на «Госуслугах».

«Вчера у меня не получилось зарегистрироваться и внести свои данные, на сайте была не активна ссылка на форму для регистрации. Ночью заработала форма подачи заявления на “Госуслугах”, я подала заявку. По времени процедура заняла две минуты. Нужно было указать адрес страницы, номер телефона и почту, к которой прикреплён канал. Мне прислали мой личный номер, который я обязана разместить в течение трёх рабочих дней в закреплённом сообщении или описании канала. Теперь жду, когда в течение 10 дней одобрят мою заявку. Думаю, что из-за таких нововведений реклама у блогеров станет дороже, так как появится конкретный список блогеров для взаимодействия», — считает Дарья Леона.

Фудблогер из Красноуральска Антон Некрасов пояснил журналисту, что пока не понимает, зачем нужно подавать свои данные в Роскомнадзор, если он и так официально зарегистрировал свою деятельность блогера как самозанятый, но как только появится точная инструкция, он готов пройти регистрацию.

«Пока вообще всё непонятно, они сами ещё не сформировали точный порядок действий! Как будет точная инструкция, конечно, подам все данные. А сейчас всё это только какой-то непонятный кипишь! Официально я давно зарегистрировал свою деятельность блогера как самозанятый, плачу налоги и делаю отчёты. Зачем именно страницу регистрировать, пока непонятно. Я пока вообще не понимаю, зачем нужен этот закон, если честно! Если много подписчиков, то открывай ИП или будь самозанятым! Про закон пока непонятно», — говорит Антон Некрасов.

Кинообзорщик из Нижнего тагила Стас Соболев считает, что некоторые блогеры, которые не захотят проходить регистрацию в Роскомнадзоре, смогут обойти закон, создавая дублирующие аккаунты с аудиторией до 10 тысяч человек.

«Разумеется, зарегистрируются все, просто чтобы избежать проблем, но поскольку от самого Роскомнадзора нет чётких инструкций и пояснений, то всем понятно, что это лишь формальность, а толку от этого не будет никакого. Реклама уже давно у всех блогеров проходит официально, через самозанятость или ИП, поэтому вся нужная информация о блогерах уже давно известна. Для чего нужен очередной “костыль”, никто не знает. Если вопрос возникает о законности деятельности блогера, то достаточно обратиться в налоговую, там всё знают. Если это попытка взять под контроль группы с большим количеством пользователей, чтобы контролировать контент, то нет никакой сложности довести показатели до 9999, а потом закрыть группу и создать дублирующую для остальных. Закон получается не нарушен, а что в этих группах делается, государству не интересно? Пока нет ни чётких критериев, кроме количества подписчиков, ни санкций за несоблюдение требований, ни объяснения необходимости регистрации. Даже если есть желание зарегистрироваться, то сразу же возникает проблема: а как это сделать? Если по запросу о регистрации ваша ссылка в поиске не всплывает первой, то, возможно, вам сперва нужно разобраться, как интернет работает, а не вводить законы, которые даже непонятно, как соблюдать», — говорит Стас Соболев.

Самый известный пожарный Нижнего Тагила Александр Серов считает, что порог для регистрации блогеров должен начинаться не от 10 тысяч, а от 500 тысяч подписчиков.

«На российских площадках у меня нет более 10 тысяч подписчиков. А канал на YouTube я даже не знаю, нужно ли регистрировать, раз его замедляют, а в дальнейшем, наверно, вообще заблокируют. Так что пока не думал о подаче данных. Как только на российских площадках станет 10 тысяч, тогда подам. Если закон будет требовать, что канал на YouTube тоже нужно регистрировать, я это сделаю. Даже не знаю, нужен ли этот закон. Считаю, что порог в 10 тысяч слишком мал. Если бы он был хотя бы 500 тысяч, тогда считал бы, что этот закон нужен», — поделился Александр Серов.

Единственным из муниципальных чиновников, кто попадает под действие нового закона, является Владислав Пинаев. На личную страницу главы Нижнего Тагила во «ВКонтакте» подписано около 18 тысяч человек. В пресс-службе администрации города АН «Между строк» сообщили, что в мэрии планируют подавать сведения в Роскомнадзор.

Напомним, ранее блогеры из Нижнего Тагила рассказали, как на них отразилось замедление YouTube.

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