Известный тагильский предприниматель Ринат Субхангулов оказался на скамье подсудимых

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41- летнего предпринимателя Рината Субхангулова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в период реструктуризации долгов и процедуры реализации имущества в рамках банкротства бизнесмен не предоставлял финансовому управляющему сведения о составе свего имущества. Зная о просроченных обязательствах перед кредиторами на сумму более 10 млн рублей, он совершил неправомерные действия по сокрытию фактически принадлежащего ему имущества.

«Обвиняемый незаконно зарегистрировал на подставное лицо организацию и, осуществляя руководство ею, в период с октября 2021 года по апрель 2024 года извлекал доход, используя банковские счета, также оформленные на иных лиц. Оборот денежных средств по банковским счетам нового предприятия составил более 183 млн рублей. Кроме того, при обыске в жилище обвиняемого изъято более 3,9 млн рублей», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

Следствие считает, что, имея фактическую возможность погасить задолженность, обвиняемый обязательства перед кредиторами не исполнил. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до трёх лет.