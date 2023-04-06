«История о мечте, которая переросла в одержимость». В Нижнем Тагиле «Маленький театр» представил премьеру спектакля «Женщины на грани нервного срыва»

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле, в «Маленьком театре» состоялась премьера спектакля «Женщины на грани нервного срыва» (18+). Постановка рассказывает про женщин, которые одержимы своими идеями и планами. Режиссёр спектакля Татьяна Захарова поставила его по пьесе Теннесси Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника».

«Вся история о мечте, которая переросла в одержимость, поэтому каждой из героинь не удалось жить так, как им хочется. Если мечта превращается в одержимость, то она разрушает каждую по отдельности, а все они пытаются выстроить свою жизнь через кого-то, что нехорошо, для того человека, через которого они собираются это сделать. Поэтому эти женщины проживают не свою жизнь», — рассказывает Татьяна Захарова.

Действие происходит в одно прекрасное воскресенье, когда четыре женщины встречаются в маленькой квартирке в американском городе Сент-Льюис. Первая ждёт очень важного звонка от мужчины, в которого влюблена до безумия, вторая готовится к пикнику, где будет возможность сосватать своего брата близнеца, третья мечтает о красивой жизни, для этого ей нужно снять дорогую квартиру в фешенебельном районе, четвертая девушка находится в глубокой депрессии после смерти матери и ищет поддержки от своей соседки.

«Когда мы только прочитали пьесу, я подумала, что все женщины сумасшедшие, но потом начала влюбляться в каждую из героинь. Они все настоящие и по-другому просто не могут жить. Моя Боди хорошая, она любит заботиться о людях, они все ей, как дети, своих детей у нее нет. Но вся её забота и опека перерастает в одержимость и гиперопеку. Она хочет решать за людей, как им жить. Боди мечтает женить своего брата на своей соседке Дотти и никто не должен ей в этом помешать», — рассказывает актриса театра Екатерина Колотыгина.

С момента выбора пьесы и первых репетиций прошло 10 месяцев, сами репетиции продолжались около месяца. Екатерина признаёт, что без сложностей не обошлось. Например, было непросто согласовать графики всех артистов, чтобы проводить репетиции. По её мнению, темы и истории, которые затрагиваются в спектакле, будут интересны девушкам и женщинам, так как они смогут узнать в них себя.

«При выборе материала я учитываю состав труппы, количество актёров и то, насколько цепляет меня материал. Эта пьеса для женщин, потому что у нас в труппе их много, нужно чтобы они были заняты в спектаклях и развивались. Мне нравится любой материал, в котором есть история про преодоление себя. Про рост человека над самим собой», — говорит Татьяна Захарова.