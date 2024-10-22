Искусственный интеллект в бизнесе: воркшоп, который изменит представление о продвижении

В мире бизнеса, где конкуренция растёт с каждым днём, использование новых технологий становится не просто желательным, а необходимым. С 24 по 25 октября с 13:30 до 16:30 на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт воркшоп «Использование искусственного интеллекта в продвижении бизнеса» (16+).

Спикером воркшопа станет Евгений Летов, основатель и директор компании «Промо Эксперт» — сертифицированного агентства «Яндекса» в Екатеринбурге. Многолетним опытом в интернет-маркетинге Евгений делится на региональных и федеральных конференциях, включая мероприятия «Яндекса» и «Школы Метрики». «Промо Эксперт» занимается разработкой и продвижением сайтов и существует с 2011 года.

На воркшопе участники смогут узнать, как искусственный интеллект может стать надёжным помощником в продвижении. Евгений Летов поможет преодолеть страх перед пустым экраном и нехваткой средств на услуги дизайнеров, программистов и SMM-специалистов. В программе — практические советы по созданию элементов для упаковки бизнеса с помощью ИИ. Участники научатся разрабатывать логотипы, создавать обложки для сообществ во «ВКонтакте», редактировать изображения для постов и обложек, а также формировать привлекательные описания для своих страниц. Особое внимание будет уделено тому, что должно быть в закреплённом посте и как правильно выбрать шаблон сайта на платформе Tilda. Участники получат рекомендации по структурированию главной страницы сайта и анализу результатов продвижения.

Евгений акцентирует внимание на том, что ключ к успешному бизнесу — это привлечение целевой аудитории. Он считает, что все платформы, где представлены товары или услуги, должны быть ориентированы на потребности пользователей. Часто заказчики сосредотачиваются на дизайне, забывая о важности качественного контента. Также участники воркшопа узнают, как с помощью ИИ анализировать результаты своих маркетинговых усилий.

Эксперт также назвал главные интернет-тренды маркетинга на 2024 год. Среди них:

искусственный интеллект и автоматизация: использование ИИ для анализа данных, персонализации контента и автоматизации маркетинговых процессов продолжит расти;

персонализация: бренды будут стремиться к более глубокому пониманию потребностей клиентов и предоставлению персонализированного опыта, включая рекомендации и контент;

видеомаркетинг: короткие видео, стриминг и интерактивные форматы будут оставаться популярными;

устойчивое развитие и социальная ответственность: потребители всё больше обращают внимание на экологические и социальные аспекты брендов, что требует от компаний прозрачности и ответственности;

голосовой поиск и голосовые помощники: оптимизация контента для голосового поиска станет важной частью SEO-стратегий;

микроинфлюенсеры: сотрудничество с микроинфлюенсерами, которые имеют более узкую, но преданную аудиторию, будет более эффективным, чем работа с крупными звёздами;

AR и VR: использование дополненной и виртуальной реальности для создания уникального клиентского опыта будет набирать популярность;

социальная коммерция: продажи через социальные сети будут продолжать расти с акцентом на удобство покупок прямо в приложениях;

контент, созданный пользователями: бренды будут поощрять своих клиентов создавать контент, что поможет повысить доверие и вовлечённость;

данные и аналитика: углублённый анализ данных для понимания поведения клиентов и оптимизации маркетинговых стратегий станет ключевым аспектом.

Эти тренды могут варьироваться в зависимости от отрасли и региона, но они дают общее представление о том, куда движется маркетинг.

Чтобы принять участие в воркшопе, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-prodvizhenii-biznesa241024.



Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».