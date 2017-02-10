Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов

В коллекторских агентствах страны Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала массовые проверки. Только за январь на действия коллекторов пожаловались 350 раз, пишет «Коммерсантъ». 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В нём чётко прописано, как отныне коллекторы обязаны вызволять долги, на что имеют право, на что – нет.

Сразу отметим, что данный закон распространяется только на физических лиц, имеющих задолженность перед финансовыми организациями.

Одним из ключевых положений нового закона является взаимодействие должника и коллектора. По новым правилам категорически запрещается угрожать должнику физической расправой, применять силовые методы воздействия, уничтожать или повреждать имущество должника, а также оказывать психологическое давление.

Очень важным пунктом документа считается статья 8 «Ограничение или прекращение взаимодействия с должником». Она позволяет должникам на законных основаниях полностью оградить себя от общения с коллекторами, поясняют в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

«Должник вправе направить кредитору заявление об отказе от взаимодействия, – поясняют в надзорном ведомстве. – Такое заявление может быть направлено кредитору не ранее чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства, в иных случаях такое заявление считается недействительным. В случае получения указанного заявления кредитор не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником».

Форма такого заявления утверждена приказом Минюста Федеральной службой судебных приставов (ФССП) от 28 декабря 2016 года. С момента получения подобного заявления коллектор обязан полностью прекратить всякое общение с должником – ни телефоны, ни соцсети, ни соседи больше не должны использоваться для выбивания денег.

«Кредитор не вправе игнорировать это заявление и не вправе взаимодействовать с должником способами, предусмотренными п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона, то есть используя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника, а также способами, указанными в письменном соглашении должника с кредитором», – поясняет юрист Екатерина Савина.

По мнению управляющего партнёра компании «Кредитный Советник» Евгения Рякина, этот пункт может стать своеобразной «кредитной амнистией» для должников.

«Отмечу, что такое заявление не означает списание долга, ведь в суде долг можно будет взыскать. Однако нужно понимать, что коллекторы в 99% случаев не подают в суд! Суть коллекторской деятельности заключается в психологическом давлении на должников, чаще всего с помощью постоянных телефонных звонков. За день коллекторское агентство может “обработать” несколько сотен должников, угрожая, запугивая, надоедая им и их близким. А вот выходить в судебный процесс и процедуру взыскания по каждому долгу – это долго, дорого и неэффективно. Поэтому для многих должников этот закон стал своего рода “кредитной амнистией”», - поясняет эксперт.

Теперь на законных основаниях заниматься данным видом деятельности имеют право только юрлица, включённые в специальный госреестр Федеральной службы судебных приставов. Если компания, не включённая в госреестр коллекторов, нарушит это правило, то её могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 2 млн рублей. Стать регулятором на коллекторском рынке поручили ФССП. В настоящее время в реестре числится 51 организация.

«Исключая множество мелких и средних коллекторских агентств из процесса взыскания, законодатели не подумали о том, что небольшие долги никуда не денутся. И кому-то их нужно будет взыскивать, – говорит Рякин. – Тем самым государство поощряет переход взыскания долгов в теневую, серую плоскость. Например, закон о коллекторах обязывает коллекторские агентства регистрироваться в реестре. Но это требование касается только юридических лиц».

По данным пресс-группы ММУ МВД «Нижнетагильское», в прошлом году полиция приняла 121 заявление о неправомерных действиях коллекторов, однако ни одного уголовного дела заведено не было.

«Многим должникам может показаться, что новый закон дарует им безнаказанность: взяв в долг более 50 тысяч рублей, не отдавать их и, перетерпев четыре месяца, отказаться от взаимодействия с кредитором, - говорит Евгений Рякин. - Конечно, такой закон сильно скажется на кредитной дисциплине – недобросовестные заёмщики обязательно будут им пользоваться в своих целях. Сейчас, прежде чем дать в долг деньги, нужно будет сто раз подумать, ведь может так оказаться, что через некоторое время должник запретит кредитору напоминать ему о наличии долга. Однако ничего не мешает коллектору – физическому лицу заключить договор цессии (переуступки права требования) и взыскивать долг так, как ему заблагорассудится: звонить по сто раз в день, приходить на работу к должнику и так далее. Закон не распространяется на физических лиц, поэтому большинство мелких коллекторских контор, на мой взгляд, будут действовать именно так».

Впрочем, этот момент в нормативных документах тоже оговорён, отмечает юрист Екатерина Савина.

«Кредитору, которому адресовано заявление, запрещено привлекать другое лицо для осуществления с должником взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству без учёта предусмотренных в заявлении ограничений или отказа должника от взаимодействия», – поясняет Савина.

В конце января Общественная палата РФ открыла горячую линию «Коллектор-контроль», куда любой желающий может обратиться с жалобами на неправомерные действия коллекторов. Также бесплатную консультацию по данному вопросу можно получить в нижнетагильском Центре защиты прав граждан по адресу улица Победы, 22 или по телефону 8(3435) 21-71-72.

Агентство новостей «Между строк»