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26 Дек 2016 15:42 | Метки: Новости

ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

«Исламское государство» (террористическая организация запрещена на территории России) подтвердило свою причастность к атакам на дагестанских полицейских. Об этом информирует группа SITE, занимающаяся мониторингом активности экстремистов. 

Боевики организации в опубликованном заявлении утверждают, что в ходе атаки убито не меньше четырёх полицейских в Махачкале и Кизилюрте. Российские правоохранители сообщали только о двух убитых в результате нападения на трассе Махачкала – Каспийск в ночь на 25 декабря. В перестрелке в районе Кизилюрта, по словам регионального управления полиции, пострадавших не было.

Оба нападения на дагестанских полицейских произошли в ночь на 25 декабря, в обоих случаях нападавшим удалось скрыться.

Ранее стало известно ещё об одном нападении на полицейских в Дагестане. 20 декабря около 22:00 по московскому времени были ликвидированы двое неизвестных, обстрелявших сотрудников полиции на въезде в населённый пункт Манас Карабудахкентского района республики.

17 и 18 декабря в Грозном неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских. В столице Чечни был объявлен план «Перехват», четверо боевиков были убиты, ещё двое ранены и доставлены в больницу. В результате нападений погибли трое полицейских. Ответственность за нападения также взяло на себя «Исламское государство». 

Агентство новостей «Между строк»

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