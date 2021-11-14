Guide PRO. В каком возрасте покупать ребёнку смартфон и нужны ли ему соцсети? 

Дистант — новое явление в школьном образовании, за которое нужно сказать «спасибо» коронавирусу. Такой формат обучения вызывает бурю негодования у родителей, которые уверены, что сидеть весь день за компьютером вредно. Вместе с детским и семейным психологом Центра семейной терапии и консультирования Юлией Багиной разбираемся, правда ли гаджеты опасны для детского здоровья и так ли плоха дистанционка.

В каком возрасте ребёнку можно покупать смартфон?

Однозначного ответа у психологов нет. Но все специалисты сходятся в одном — давать детям гаджеты с пелёнок всё же не стоит. Малыши должны познавать окружающий мир, знакомиться с цветами и формами предметов, изучать возможности своего тела. В раннем возрасте важно развитие крупной и мелкой моторики — это напрямую связано с развитием речи.

Кроме того, в этом вопросе очень важен пример родителей. Если взрослые дома не сидят в телефонах, а заняты чем-то интересным, то и ребёнок захочет делать то же самое.

Частое нахождение перед экраном наносит вред здоровью ребёнка?

Большинство родителей уверены, что частое использование гаджетов детьми может привести к ухудшению зрения, тревожности, нарушениям сна, проблемам с осанкой. Но психолог Юлия Багина считает, что все эти общеизвестные «симптомы» не верны на сто процентов для всех детей. Одно из исследований американских учёных показало, что увлечение гаджетами меняет память современных детей: вместо того, чтобы запоминать блок информации, они помнят, где эту информацию можно взять. Это не хорошо и не плохо, это реалии современного мира.

Кроме того, родители не должны забывать о том, что гаджеты открывают ребёнку мир науки и полезных знаний, просто нужно направлять его и подсказывать, как найти эту информацию.

В каком возрасте можно разрешить ребёнку заводить свои странички в соцсетях?

В том возрасте, когда у него возникнет такая потребность, говорит психолог. Для современных детей оформление своей странички является способом самовыражения и общения со сверстниками. Родителям, которые росли в других реалиях, нужно смириться с тем, что современный мир без соцсетей невозможен.

Как следить за безопасностью ребёнка в интернете и не перегнуть палку?

Психолог Юлия Багина настаивает: если у родителей доверительные отношения с ребёнком и он знает, что они всегда будут на его стороне, в случае опасности сын или дочь расскажет о ней. В семьях, где детей наказывают, не прислушиваются к их мнению, ребёнок, скорее всего, не сообщит маме и папе о конфликте в интернете или других неприятностях, опасаясь наказания.

Как понять, что у ребёнка зависимость от соцсетей или компьютерных игр?

Зависимость чаще всего возникает тогда, когда родители заняты своими делами и им не до детей, говорит наш эксперт. Если члены семьи общаются друг с другом, занимаются совместными делами, то и ребёнок не будет сидеть с утра до вечера за компьютером.

Как говорит Юлия Багина, запреты и наказания могут привести к ухудшению отношений и потере доверия. Нужно найти совместное занятие, которое заменит интерес к гаджетам. Это могут быть настольные игры, рукоделие, подготовка к походу и просто живое общение.

Дистанционка в школе — зло?

Ничего плохого в дистанционном обучении нет, считает психолог. Всё зависит от отношения к учёбе самого школьника и его семьи. Родителям важно не забывать о том, что современные дети привыкли получать информацию из интернета и для них такой способ обучения не является чем-то сверхъестественным. Другой вопрос — как проводит онлайн-уроки учитель, может ли он заинтересовать детей. Проблемы могут возникнуть и в том случае, если у школьника есть проблемы с дисциплиной и усидчивостью.