Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Депутаты Государственной Думы на заседании приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом пишет «Прайм».

В пояснительной записке к документу отмечается, что благодаря реализации проекта «Турецкий поток» будут обеспечены надёжные и бесперебойные поставки российского топлива, что «позволит обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям».

Примерно такие же поступления ожидаются и в случае реализации второй очереди газопровода.

Соглашение по проекту было подписано сторонами 10 октября 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал документ 6 декабря.

После того как его ратифицирует президент России Владимир Путин, соглашение будет действовать в течение 30 лет с возможностью последующего автоматического продления на пятилетние периоды.

Агентство новостей «Между строк»