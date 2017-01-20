Сегодня: Пт, 20 Января, 2017 | USD 59.67 руб. 0.67   EUR 63.73 руб. 0.73   | -10 °C
20 Янв 2017 16:08 | Метки: Новости

Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Депутаты Государственной Думы на заседании приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом пишет «Прайм».

В пояснительной записке к документу отмечается, что благодаря реализации проекта «Турецкий поток» будут обеспечены надёжные и бесперебойные поставки российского топлива, что «позволит обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям».

Примерно такие же поступления ожидаются и в случае реализации второй очереди газопровода.

Соглашение по проекту было подписано сторонами 10 октября 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал документ 6 декабря.

После того как его ратифицирует президент России Владимир Путин, соглашение будет действовать в течение 30 лет с возможностью последующего автоматического продления на пятилетние периоды.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Рекомендуемые новости:

64x64
20.Янв.17 11:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу

О том, чем заняться с 20 по 22 января
64x64
19.Янв.17 16:24 | Комментарии: 0

Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк»

64x64
19.Янв.17 12:05 | Комментарии: 0

Прокуратура проверит связь Сергея Носова с «Водоканалом-НТ» на предмет коррупции

Лента новостей

«Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество «Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество
20.01.2017 | Комментарии: 0
Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета
20.01.2017 | Комментарии: 0
Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских
20.01.2017 | Комментарии: 0
Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение
20.01.2017 | Комментарии: 0
Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС
20.01.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав
20.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока» Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»
20.01.2017 | Комментарии: 0
Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру
20.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году
20.01.2017 | Комментарии: 0
Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей
20.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России
20.01.2017 | Комментарии: 0
Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову
20.01.2017 | Комментарии: 0
Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы» Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве
20.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля
20.01.2017 | Комментарии: 0
Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе
20.01.2017 | Комментарии: 0
Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу
20.01.2017 | Комментарии: 0
Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых
20.01.2017 | Комментарии: 0
На сайте секс-услуг нашли анкету дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Политик объяснил это местью её бывшего парня На сайте секс-услуг нашли анкету дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Политик объяснил это местью её бывшего парня
20.01.2017 | Комментарии: 0
Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию
20.01.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу
20.01.2017 | Комментарии: 0
Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры вышли на митинг против Трампа накануне инаугурации президента Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры вышли на митинг против Трампа накануне инаугурации президента
20.01.2017 | Комментарии: 0
Последнего заключённого в Гуантанамо россиянина передали ОАЭ Последнего заключённого в Гуантанамо россиянина передали ОАЭ
20.01.2017 | Комментарии: 0
Песков рассказал о пользе для России «серьёзной оппозиции» Песков рассказал о пользе для России «серьёзной оппозиции»
20.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости