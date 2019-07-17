Госдума приняла закон о квотировании вредных выбросов

Государственная дума сегодня единогласно приняла закон об эксперименте с квотированием вредных выбросов в атмосферу наиболее загрязнённых городов страны, написал в телеграм-канале председатель комитета экологии парламента Владимир Бурматов.

Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предполагается, что квоты введут в 12 российских городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В Челябинске и Магнитогорске вопрос вредных выбросов — тема номер один. Города попали в список территорий, где, по утверждению Владимира Путина, «жители не видят солнца». В майских указах уральские города отмечены отдельным поручением снизить вредные выбросы в атмосферу на 20% до 2024 года.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с резкой критикой нового механизма регулирования: в частности, представители рынка заявляли, что для многих предприятий единственный путь достижения показателей квот — закрытие производства или снижение объёма производимой продукции, что скажется в числе прочего на снижении доходов граждан и приведёт к значительному сокращению рабочих мест.

«Инструмент применения квотирования — это экстренная мера, которую целесообразно применять в крайних случаях, если другие инструменты не сработали. В качестве одного из инструментов Минприроды уже решило внедрять наилучшие доступные технологии на 300 пилотных предприятиях, вносящих 60% в загрязнение РФ, с 2019 года», — заявил представитель компании НЛМК.

У региональных властей уже есть полномочия по ограничению движения транспорта в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой: так, 26 апреля вступил в силу закон «Об организации дорожного движения», согласно которому субъекты Федерации могут вводить ограничения (или прекращать движение) транспортных средств определённых экологических классов. Необходимые изменения ранее были внесены и в правила дорожного движения: появились новые дорожные знаки, ограничивающие въезд автомобилей с низким экологическим классом двигателя. Однако данными полномочиями пока не воспользовался ни один город.