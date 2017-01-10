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11 Янв 2017 17:04 | Метки: Новости

Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты

Российские парламентарии приняли во втором чтении законопроект, разрешающий штрафовать интернет-провайдеров за отказ в блокировке сайтов с информацией, запрещённой в России. Об этом пишет РИА Новости. 

За нежелание блокировать сайт с запрещённым контентом должностным лицам придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, предпринимателям без юридического лица – от 10 до 30 тысяч  рублей, юрлицам – от 50 до 100 тысяч рублей. Те же штрафы ожидают интернет-провайдеров, которые не возобновят доступ к исключённым из реестра сайтам.

Единый реестр запрещённых сайтов действует в России с 2012 года, список сайтов обновляется в ежедневном режиме. Напомним, законопроект, вводящий ответственность провайдеров за доступ к запрещённым сайтам, был разработан Минкомсвязи в 2015 году и одобрен правительством в июне 2016 года.

Второе чтение законопроекта в Государственной Думе – основное, во время которого идёт детальное обсуждение проекта и вносятся правки. Третье чтение подразумевает голосование за проект в целом, возможны лишь редакционные поправки. 

Агентство новостей «Между строк»

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