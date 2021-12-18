Город и его люди. Купцы Ляпцевы

В Нижнем Тагиле практически весь советский период мало кто знал о купцах Ляпцевых. В те годы всех купцов называли эксплуататорами, мироедами, врагами трудового народа. Только в конце 1980-х в записках Нижнетагильского клуба краеведов и на страницах самиздатовских альманахов клуба начали появляться первые сведения о представителях тагильского купечества: Аксёновых, Копыловых, Кокушкиных. А в 1993 году появились первые сведения о купцах Ляпцевых.



Дом купцов Ляпцевых на улице Карла Маркса

(фото автора, 2016 г.)



История семейства Ляпцевых началась в Тульской губернии, в небольшой деревеньке, почти всё население которой работало на тульских демидовских заводах и рудниках. На рубеже 1827 и 1828 годов несколько семей приписных Демидов перевёз на Урал и Ляпцевы оказались в посёлке Нижнетагильского завода.

Основателем купеческой династии считается Степан Григорьевич Ляпцев. Хотя сам он никогда торговлей не занимался. Чего нельзя сказать о его сыне Степане, который работу на заводе успешно сочетал с мелочной торговлей, выполнением небольших заводских подрядов и продажами «с воза».

Торговля «с воза» была довольно распространена у посессионных крестьян на Урале. В зимние месяцы, когда выработка железа приостанавливалась, они отправлялись в Тавду, Туринск либо Тюмень, где покупали оптом рыбу, которую с большой выгодой продавали на заводах или в близлежащих сёлах. Насколько это было выгодно? Судите сами: фунт мороженых окуней стоил на рынке 5–7 копеек, а при закупке — 2–3 копейки. Щука — от 10 до 15 копеек (закупочная цена — от 6 до 8 копеек). Большой, от 4 фунтов, карп хорошо продавался от 70 копеек до 1 рубля (от 30 до 65 копеек по закупке). Мороженый судак — от 10 до 15 копеек за фунт (при закупочных ценах в 5–7 копеек). Мороженая осетрина шла «с воза» по 40–60 копеек за фунт, а при оптовых закупках была вдвое дешевле.

Торговлей Степан Степанович Ляпцев занимался вместе со своей женой Зинаидой и довольно быстро скопил деньги на небольшую лавку, помещение под которую удалось арендовать в бойком месте. После отмены крепостного права Степан Степанович одним из первых рассчитался с завода и с головой окунулся в коммерцию. К 1870 году лавок у Ляпцевых было уже три, а сам торговец записался в купцы II гильдии.



Купец II гильдии Степан Ляпцев

(фото неизв. авт. из коллекции НТМЗ «Горнозаводской Урал», 2-я половина XIX в. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/e39/e3967010538871cf7d9c680e96ce4506.jpg)



Цены в лавках Ляпцевых были, как говорили тогда, «божескими»:

— мука пшеничная: 6–7 копеек за фунт;

— рис: 10–12 копеек за фунт;

— крупа гречневая: 5 копеек за фунт;

— соль: 1–2 копейки за фунт;

— картофель: 2 копейки за фунт;

— хлеб ржаной: 2 копейки за фунт;

— хлеб пшеничный: 5 копеек за фунт;

— яйцо куриное: 1 копейка за штуку;

— масло коровье: 40–50 копеек за фунт.

Постепенно Степан Степанович перешёл на торговлю тремя видами товаров: гастрономией, вином и водкой. Также купец торговал москательными товарами: олифой, краской и строительными смесями. Неоднократно он выезжал на различные региональные ярмарки и побывал на Нижегородской ярмарке. Из поездки в Нижний он привёз рисунки главного выставочного павильона и загорелся желанием построить себе такой же дом, в котором можно было бы открыть большой магазин. Супруги стали готовиться к строительству: глава семейства озаботился поисками подрядчика, а Зинаида Григорьевна — накоплением необходимых финансов.

В заботах и хлопотах Степан Степанович серьёзно подорвал здоровье и торговлей занялись его дети: Поликарп, Иван и Василий. Старший сын, Поликарп Степанович, рано начал собственное дело и к тому времени уже владел мыловаренным заводиком и несколькими лавками, где шла бойкая торговля тканями и готовым платьем фабричного производства. Доходы от торговли мануфактурой были не так велики, хотя на жизнь Поликарпу хватало. Иван и Василий Степановичи оставались при семейном бизнесе и постепенно постигали его тонкости.

Строительство дома завершилось в 1898 году, и семейство Ляпцевых перебралось под его крышу. Пока на первом этаже дома шла подготовка к открытию магазина, Степан Ляпцев неожиданно умер. Бразды правления перешли в руки Зинаиды Григорьевны. Своих детей она поселила на втором этаже дома, а сама обосновалась в небольших комнатах на первом этаже, у входа в магазин. Рядом с комнатой матери располагалось рабочее место Василия Степановича, который занимал в магазине должность старшего приказчика.



Василий Степанович Ляпцев

(фото неизв. авт. из коллекции НТМЗ «Горнозаводской Урал», 2-я половина XIX в. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/e8c/e8c4202290277b43ccaac58870dc87c4.jpg)



Магазин имел четыре отдела: гастрономический, винный, москательный (краски, олифа и бытовая химия) и оптовый. Торговый зал был Г-образной формы, имел два входа для посетителей и въезд во двор дома для приёмки и отправки товара.

Под домом был большой подвал, в котором находились склады, в том числе и два ряда 40-ведёрных бочек с различными винами. Здесь же происходил разлив вина по бутылкам, закупоривание и наклеивание этикеток.

Кстати, Ляпцевы были первыми в Нижнетагильском посёлке, кто занимался оборотом стеклянной тары. Пустые бутылки и банки принимались у населения во дворе магазина. Посуду отмывали, обдавали паром, сушили, а затем в неё разливали вино, сидр, олифу и краски. Этот бизнес спокойно существовал до 1914 года, когда царским указом была запрещена торговля спиртным.

Иван Степанович Ляпцев занимался в основном поставкой товара и оптовой торговлей. По воспоминаниям современников, с годами у него развились какие-то заболевания, от которых он начал сильно набирать вес.



Иван Степанович Ляпцев

(фото неизв. авт. из коллекции НТМЗ «Горнозаводской Урал», 2-я половина XIX в. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/c06/c061b9eef77c57d849f81867ae1142bd.jpg)



В торговый зал магазина Иван Степанович спускался редко. Он часто бывал в разъездах, для чего всегда держал во дворе дома запряжённую пролётку. Те, кто его знал, говорили, что болезнь Ивана Степановича наследственная и передалась ему от матери, женщины грузной, страдающей отёками ног. Женат он был на Марии Ивановне Треуховой, дочери одного из купцов Треуховых, известных тагильских золотопромышленников.

Но если Иван Ляпцев часто отсутствовал дома, то Зинаида Григорьевна находилась при магазине постоянно. Она вела бухгалтерию, контролировала приказчиков за прилавками, по несколько раз на дню забирала в отделах выручку. Жили Ляпцевы очень экономно: не шиковали, не щеголяли новомодными и дорогими нарядами. Впрочем, те, кому довелось побывать в гостях у купеческого семейства, отмечали, что жилые комнаты второго этажа дома были обставлены дорогой мебелью, на стенах висели картины, в гостиной стояли рояль и патефон.



Гостиная в доме купцов Ляпцевых

(фото неизв. авт. из коллекции НТМЗ «Горнозаводской Урал», 2-я половина XIX в. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/68c/68c53ab6a9195de0a2fe02880b1a9f23.jpg)



Любопытно, что экономность Ляпцевых никак не сказывалась на тех, кто у них работал. Попасть в штат их магазина считалось большой удачей. Например, рассыльный при магазине получал 15 рублей в месяц, тогда как поддоменный рабочий на заводе (самая низкая квалификация) — не более семи рублей...

Октябрьская революция полностью перевернула жизнь купеческого семейства. В 1918 году решением Совета дом купцов Ляпцевых на улице Шамина (ныне — Карла Маркса) был реквизирован. Престарелую Зинаиду Григорьевну выселили на Гальянку, к родне, а в доме был устроен масштабный обыск. В результате обыска в подвале были обнаружены тайник и подземный ход. В тайнике чекисты нашли большое количество золотых вещей и около тысячи рублей в медных, серебряных и золотых монетах.

Воодушевлённые находками чекисты полезли, было, в подземный ход, который уходил в сторону Базарной площади, но тот оказался затопленным. Вызванная на допрос Зинаида Григорьевна показала, что не имеет к подземному ходу никакого отношения, хотя знала о нём и использовала его в качестве канализационного коллектора. Видимо, в отместку за столь неприятную информацию в доме Ляпцевых разместили городской отдел милиции.

Впоследствии дом ещё не раз менял хозяев, пока его не передали под клуб заводу имени Куйбышева. Кроме того, площадь перед зданием стали использовать для проведения различных митингов и демонстраций.



Первомай на улице Карла Маркса. Бывший дом купцов Ляпцевых

(фото неизв. авт., 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/10-Первомай-в-1930-х-на-ул.-Карла-Маркса.jpg)



В 1919 году Иван и Василий Ляпцевы покинули город и осели в Томске. Но в 1922-м оба вместе с семьями вернулись на Урал. Вскоре после провозглашения правительством новой экономической политики братья решили снова заняться торговлей и открыли каждый свою лавку. Василий Степанович начал торговать готовым платьем и сопутствующими товарами, но через четыре года, когда налоги с нэпманов выросли в три раза, свернул бизнес и уехал из Нижнего Тагила, не сказав никому, куда он отправляется.

Иван Степанович занялся оптовой торговлей, стал вести дела в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но тоже не выдержал налогового бремени. В 1928 году его арестовали за неуплату налогов, дело пришлось бросить. Затем Иван Степанович решил попробовать свои силы ещё раз, но всё снова закончилось арестом. В тюрьме он заболел тифом и скончался в 1933 году.

Судьба купеческого дома Ляпцевых оказалась более счастливой. В 1930-х сюда временно была переведена городская пионерская организация, в 1940-х пионеров сменили комсомольцы, правда тоже ненадолго. В 1968 году здание отдали под городской Дворец культуры школьников.



Дворец культуры школьников в начале 1990-х (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/102.jpg)



Спустя 30 лет Дворец культуры школьников вошёл в состав Центра культуры и искусства НТМК.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»