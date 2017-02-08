Главк МВД возбудил уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти»

Следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд рублей у компании «Газпром нефть», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что расследование ведётся в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал».

По версии следствия, в 2011 году компания получила от «Газпром нефти» более 58 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако «Сервис-терминал» отчитался о расходовании только 46,8 млрд рублей. Следствие считает, что около 2 млрд рублей незаконно были выведены в офшоры.

Ещё 10 млрд рублей стали предметом судебного разбирательства в августе 2016 года. Тогда «Газпром нефть» обратилась в арбитраж с иском о «необоснованном обогащении» компании-брокера.

Летом 2016 года «Сервис-терминал» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Сейчас в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»