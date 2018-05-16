Глава РСПП попросил генпрокурора смягчить Магомедовым меру пресечения

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении братьев Магомедовых и изменить им меру пресечения на более мягкую, со ссылкой на письмо Шохина Чайке пишет «Коммерсантъ». По информации издания, аналогичное обращение РСПП направил исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В письме Шохина говорится, что размытые формулировки закона позволяют рассматривать любую коммерческую организацию как преступное сообщество. Как считает глава РСПП, дело Магомедовых создает прецедент, который может использоваться «для искусственного утяжеления обвинения».

По мнению Шохина, преследование Магомедовых повышает уровень недоверия бизнеса к государству и неопределенность для инвесторов, что может негативно отразиться на российских компаниях в условиях санкционного давления.

Рустам Курмаев, управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнёры», в комментарии «Коммерсанту» сказал, что определения преступного сообщества и юридического лица в законе очень схожи. В статье 210 Уголовного кодекса говорится, что преступное сообщество — это организация, которая сформирована для совершения преступлений и может иметь сложную структуру, её цель — извлечение выгоды. В то же время в Гражданском кодексе говорится, что юридическое лицо — это организация с имуществом, структурой и органами управления, которая создается также для извлечения выгоды.

«Понять, где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества, на самом деле очень непросто»,— подчеркнул эксперт.

Напомним, владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в конце марта. Их заподозрили в особо крупной растрате бюджетных денег, мошенничестве и организации преступного сообщества. Защита предлагала отпустить бизнесменов под залог в 2,5 миллиарда рублей — это сумма предполагаемого ущерба — но бизнесменов арестовали на два месяца до 30 мая.