Олигархов Магомедовых обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд рублей

Совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявлены обвинения в мошенничестве на 2,5 млрд рублей и создании преступного сообщества, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Обвинения также предъявлены бывшему главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

Напомним, братьев Магомедовых и Максидова задержали 30 марта. В деле о мошенничестве семь эпизодов, в том числе связанных с активами «Федеральной сетевой компании», «Объединённой зерновой компании» и строительством стадиона в Калининграде.

31 марта суд арестовал их до 30 мая. Адвокаты Зиявудина Магомедова просили отправить бизнесмена под домашний арест либо отпустить под залог в 2,5 млрд рублей. 5 апреля суд наложил арест на наличные деньги братьев Магомедовых, изъятые при обыске.