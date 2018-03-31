В Москве арестовали миллиардера из списка Forbes Магамедова. Совладельца группы «Сумма» и его партнёров обвиняют в создании ОПС и особо крупных хищениях

Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова. Его вместе с бизнес-партнёрами подозревают в мошенничестве и организации преступной группы. На заседании суда по избранию меры пресечения Магомедову следователь заявил, что он подозревается в хищении 2,5 миллиардов рублей, большая часть которых выведена в офшоры. Сотрудник правоохранительных органов также отметил, что Магомедов может повлиять на следствие, поскольку имеет «обширные связи в криминальных и властных кругах», передает «Интерфакс».

Адвокаты бизнесмена заявили о несостоятельности обвинений, отметив, что у правоохранительных органов «вошло в норму расценивать предпринимательскую деятельность как преступную». Они попросили освободить Магомедова под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причинённого ущерба, но судья отказалась. Сам бизнесмен своей вины не признал.

Ранее суд арестовал руководителя компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова. Его обвинили в хищении 668,9 миллиона рублей. Об этом сообщил следователь во время заседания в Тверском суде Москвы, когда Артуру Максидову, а также совладельцам группы «Сумма», миллиардерам Зиявудину и Магомеду Магомедовым, избиралась мера пресечения по делу о мошенничестве, пишет РБК.

«Действуя в составе преступного сообщества, он [Максидов] похитил не менее 668,9 миллиона рублей», – заявил во время суда следователь, добавив, что хищение этой суммы из бюджета было организовано путём завышения цен.

Следователь попросил суд заключить Максидова под стражу, так как он не помогает следствию и сообщает ложные версии. Адвокат Максидова, в свою очередь, отметил, что не доказано, общается ли его подзащитный с Магомедовыми.

«Моя компания – микроскопическая в огромном холдинге, – заявил во время суда сам Максидов. – 23 тысячи на зарубежном счету у меня – это немного. Я всю жизнь работал, у меня всё было хорошо в жизни. У меня нет резона, у меня двое маленький детей».

Адвокат также обратил внимание на то, что бизнесмена подозревают в незаконных действиях в период с 2010 по 2016 год, но дело возбудили только сейчас. Он просил для Максидова домашний арест, но судья отказала.

О задержании совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в хищениях стало известно в ночь на 31 марта. Позже стало известно и о задержании Артура Максидова. Всех троих подозревают в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Братья Магомедовы также подозреваются в растрате (ч. 4 ст. 160). По информации МВД, обыски по делу, по которому проходят Магомедовы, прошли в 25 российских регионах.

Зиявудин Магомедов – российский миллиардер, чьё состояние Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Его группа «Сумма» считается одним из самых непрозрачных холдингов в России, пишет «Медуза». Ей принадлежат самые разнообразные активы: от Новороссийского морского торгового порта до «Объединённой зерновой компании» и «Якутской топливно-энергетической компании». Также Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One (Владимир Путин публично обещал поддержку этому проекту).

Резкий рост благосостояния Магомедова произошёл во время президентства Дмитрия Медведева. Если в 2009-м журнал «Финанс» оценивал его состояние в 70 миллионов долларов, то в 2010-м – уже в 800 миллионов. Считается, что Зиявудин Магомедов близок к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, они вместе учились в МГУ. О связях с Дворковичем в интервью говорил сам Магомедов в 2012 году. Republic писал, что когда Дворкович вошёл в совет директоров «Транснефти», компания Магомедова «Стройновация» стала получать крупные заказы от этой госкомпании. Дворкович же является креатурой премьера Дмитрия Медведева. В связи с этим, сейчас звучат мнения, что арест Магомедова – удар по премьеру Медведеву.

Среди подозрительных сделок «Суммы» особо выделяются две: по покупке Новороссийского морского порта (был приобретён совместно с «Транснефтью» в том числе у структур Аркадия Ротенберга по цене намного ниже рыночной), а также получение в 2007 году многочисленных GSM-частот на Урале и на Дальнем Востоке (малоизвестная тогда «Сумма-Телеком» опередила, например, «Вымпелком»).

Брат Зиявудина Магомедова Магомед – его партнёр по бизнесу. По данным Forbes, сейчас ему принадлежит, в частности, 50% от долей «Суммы» в НМТП, операторе связи Sumtel и других компаниях.