Глава новосибирского посёлка ушёл в отставку после протестов из-за гибели детей

Глава администрации райцентра Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев подал заявление об отставке, сообщает местное издание «НГС.Новости». Ранее в посёлке прошёл народный сход, участники которого высказали недоверие местным властям после того, как в забытой коммунальщиками яме погибли два ребёнка.

«Того требует, как говорится, совесть», — объяснил свою отставку сам Дорофеев.

Распоряжение об увольнении уже подписано и вступило в силу. В заявлении, датированном 5 февраля, Дорофеев написал, что уходит по собственному желанию.

В прошедшей у администрации посёлка акции участвовали около тысячи человек. Глава Колыванского района Виктор Аверин, который выходил к протестующим, ранее отказывался уходить в отставку. Участники схода подготовили обращение к президенту Владимиру Путину, в котором выразили недоверие главе района и муниципальным властям и потребовали уволить главу. Они также потребовали провести проверку финансово-хозяйственной деятельности местных властей. Собравшиеся перекрывали дорогу, но сотрудники ГИБДД уговорили их отойти в сторону.

Напомним, в Колывани 2 февраля погибли братья шести и одиннадцати лет. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, повлёкшем по неосторожности гибель двух человек. По делу арестовали директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани.

Следствие установило, что мальчики упали в неогороженную яму глубиной не меньше трёх метров, которую ещё в ноябре вырыли коммунальщики для починки водопровода и не закопали после работ. Яма заполнилась водой. Дети упали в неё и не смогли выбраться.