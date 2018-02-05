В Новосибирской области жители посёлка устроили митинг у мэрии из-за погибших в яме детей

Почти тысяча жителей посёлка Колывань в Новосибирской области вышли на дорогу у районной администрации после гибели двух детей в яме, раскопанной сотрудниками коммунальных служб, пишет местное издание «НСГ.Новости».
Сначала митингующие вышли на проезжую часть, однако инспекторы ГИБДД и полицейские попросили собравшихся освободить дорогу и пройти в местный ДК, митингующие эти требования выполнили. К собравшимся также вышел глава Колыванского района Виктор Аверин, в ответ на выступление которого толпа начала скандировать «В отставку!».
«Из-за халатности сотрудников ЖКХ погибли два ребёнка. Одному было шесть лет, другому — 11. Оба — сыновья одной матери. Воспитывала их одна, сейчас осталась просто без детей. То, что сейчас пытается сделать наша администрация, — задобрить? Понимаете, детей матери не вернуть. Это великое горе для семьи. Семья в принципе, можно сказать, уничтожена», — рассказал один из инициаторов митинга Анатолий Хилько.
Трагедия произошла 2 февраля, два мальчика упали в разрытую коммунальщиками яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали 39-летнего мастера этого предприятия. Позднее главного коммунальщика Колывани отправили в СИЗО.
Только после трагедии власти оградили все площадки, где работают коммунальщики.
«Власти при этом отчитывались, что всё замечательно, всё прекрасно, они всё сделали. Но вы сами можете проехаться по Колывани, убедиться, что ям разрытых очень много. После трагедии все они, безусловно, ограждены, и та злополучная яма имеет ограждение», — добавил Хилько.