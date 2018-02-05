В Новосибирской области жители посёлка устроили митинг у мэрии из-за погибших в яме детей

Почти тысяча жителей посёлка Колывань в Новосибирской области вышли на дорогу у районной администрации после гибели двух детей в яме, раскопанной сотрудниками коммунальных служб, пишет местное издание «НСГ.Новости».

Сначала митингующие вышли на проезжую часть, однако инспекторы ГИБДД и полицейские попросили собравшихся освободить дорогу и пройти в местный ДК, митингующие эти требования выполнили. К собравшимся также вышел глава Колыванского района Виктор Аверин, в ответ на выступление которого толпа начала скандировать «В отставку!».

«Из-за халатности сотрудников ЖКХ погибли два ребёнка. Одному было шесть лет, другому — 11. Оба — сыновья одной матери. Воспитывала их одна, сейчас осталась просто без детей. То, что сейчас пытается сделать наша администрация, — задобрить? Понимаете, детей матери не вернуть. Это великое горе для семьи. Семья в принципе, можно сказать, уничтожена», — рассказал один из инициаторов митинга Анатолий Хилько.

Трагедия произошла 2 февраля, два мальчика упали в разрытую коммунальщиками яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали 39-летнего мастера этого предприятия. Позднее главного коммунальщика Колывани отправили в СИЗО.

Только после трагедии власти оградили все площадки, где работают коммунальщики.