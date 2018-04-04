Глава ФСБ отчитался о 25 предотвращённых терактах в России

В 2017 году в России удалось предотвратить 25 запланированных терактов, сообщил «Интерфаксу» глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — сказал Бортников.

По его словам, спецслужбы констатируют масштабное использование международным терроризмом IT-технологий. Он уточнил, что имеет в виду «использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в схемах удалённого управления террористической деятельностью и её финансированием». Кроме того, по его данным, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные кибер-подразделения.

Также директор ФСБ отметил, что транснациональная преступность снабжает террористов оружием, деньгами, поддельными документами, поставляет рекрутов и организует маршруты транзита между регионами повышенной террористической активности и благополучными странами.

Летом 2017 года ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, которые, по версии следствия, были причастны к теракту в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Мессенджер делать это отказался, сославшись на техническую невозможность предоставить ключи. Осенью Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ.

В марте Роскомнадзор предупредил Telegram о блокировке в случае отказа предоставить ключи шифрования спецслужбе. Мессенджеру дали на это две недели, которые истекают 4 апреля.