Telegram заявил Роскомнадзору о технической невозможности передачи ФСБ ключей шифрования

Юристы мессенджера Telegram уведомили Роскомнадзор о невозможности выполнить требования о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом в своём Telegram-канале написал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы мессенджеров в судах. По словам Чикова, администратор мессенджера и сам не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений пользователей.

«Telegram предоставляет возможность использовать два вида каналов обмена сообщениями — “облачные чаты” и “секретные чаты”. Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей “облачных чатов” хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте. Создание “секретных чатов” начинается с генерации авторизационного ключа, <…> при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передаётся по каналам связи. Ключи шифрования при этом постоянно обновляются, а неактуальные ключи уничтожаются автоматически», — говорится в ответе Telegram Роскомнадзору.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ ведомства от 19 июля 2016 года, на основании которого его оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать ключи для расшифровки сообщений.

Тогда же Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ ключи шифрования. Юрист компании заявил, что они не могут выполнить это требование, потому что считают своей обязанностью сохранить тайну переписки. В случае неисполнения требований «операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании».