Верховный суд отказал Telegram в иске против ФСБ

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска представителям Telegram, потребовавшим признать недействующим приказ ФСБ о праве запрашивать ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, пишет «Медиазона». Отмечается, что руководство Telegram может подать апелляцию на вынесенное решение.

В ходе судебного заседания представители ФСБ заявили, что переписку граждан в различных мессенджерах силовики могут получать без решения суда, потому что это не охраняемая законом тайна. Аналогичной позиции придерживается и Генпрокуратура России, чей представитель также выступал сегодня в суде.

В свою очередь Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации».

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Напомним, в октябре 2017 года мировой суд уже оштрафовал Telegram за неисполнение приказа ФСБ на 800 тысяч рублей.

В начале марта 2018 года пользователи мессенджера подали коллективный иск к ФСБ в Мещанский суд Москвы с требованием признать действия ведомства незаконными. Пользователи настаивали, что приказ ФСБ ставит под угрозу безопасность коммуникации в целом и создаёт угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации. Истцы уверены, что ФСБ нарушает их право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, а также на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений.

Осенью 2017 года аналогичный иск в суд против ФСБ подали журналисты Александр Плющев и Олег Кашин, однако его не стали рассматривать, поскольку суд не увидел нарушения прав истцов.