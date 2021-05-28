«Где родился, там и пригодился — глупость, не отвечающая времени». Кавээнщица, драматург и основатели двух культовых заведений Нижнего Тагила рассказали, почему переехали в другие города

Андрей Батурин, Чингиз Шабанов, Ольга Объедкова, Евгений Сташков — имена этих четырёх тагильчан хорошо известны в городе. Андрей Батурин и Чингиз Шабанов дали новую жизнь клубной жизни города: первый открыл клуб Drebezgi, второй — бар «Гора». Шутки Ольги Объедковой и её коллег по команде КВН «Урал» звучали на Первом канале. А Евгений Сташков вместе со своей супругой Еленой Ионовой познакомил тагильчан с перформансом. Все они были в центре культурной жизни Нижнего Тагила, а потом почти одновременно — в 2016 и 2017 годах — приняли решение оставить родной город. «Афиша МС» узнала про причины переезда, про то, где живут и чем сейчас занимаются ребята, думают ли они о возвращении на родину.

Андрей Батурин, 37 лет

Основатель клуба «Приличное место», впоследствии переименованного в Drebezgi, с которого в городе началась новая эра вечеринок и концертов. Батурин начал привозить в Нижний Тагил культовых музыкантов — например, Настю, SunSay (сольный проект Андрея Запорожца из группы 5’Nizza), уральскую «Курару». В 2017 году Андрей закрыл клуб и вместе с семьёй переехал в Севастополь.

В Севастополь у меня уехал брат несколько лет назад, а я сюда периодически летал в гости. Почему Крым? У меня других вариантов даже не было. Крым — это такая Новая Земля, Дикий Запад, куда приезжали джентльмены удачи, у которых в Европе всё было, но их не устраивал сложившийся порядок вещей. На Диком Западе они снимали дорогие парики, надевали шкуры и осваивали целину. Я сюда приехал примерно в таком же состоянии.

Почему оставил клуб и уехал? Мне показалось, что я всё сделал. Когда мы открывали клуб, я очень хотел делать что-то прикольное, чем хотелось бы делиться с людьми. Мы внимательно смотрели вокруг, находили каких-то людей, какие-то явления и из этого всего что-то лепили.

Я помню, когда мы в первый раз битком забили клуб и уже никого не пускали — это был для меня рекорд. Я помню, когда мы собрали больше всего денег за какие-то концерты. Помню, когда собрали меньше всего денег — это тоже рекорд. И я отбивал эти галочки, но последний год реально клубом уже не занимался. Молодые ребята делали какие-то свои движухи, которые им были интересны.

Мне кажется, мы сделали много важных вещей, которые до сих пор живут. Когда мы открылись в 2012 году, культурная жизнь в Нижнем Тагиле была как Багдад после бомбёжки. Не было ничего. В кризис 2008 года всё позакрывалось. И вот мы открываемся, обещаем возить группы, собирать людей, доказывать, что кабаки в Тагиле не победили. И сегодня ситуация в городе сильно отличается от того момента. Уже есть куда пойти.

Когда я принял решение закрываться, уезжать, я чётко понимал, что дело продолжается, что ситуация в городе поменялась. За культурной ситуацией в городе слежу — почва-то благодатная. Катя Третьякова делает в Черноисточинске «АртРезиденцию». Жека Комухин, если не уедет, по-любому сделает что-то интересное.

Когда уезжаешь, начинаешь понимать какие-то вещи, которых даже не осознавал. У меня тут один человек спросил: «А что у вас ещё есть интересного в Нижнем Тагиле, кроме красивого названия?» И я такой: «А что, у нас название красивое?» И потом в голове перекидываю все известные названия городов и понимаю: и правда, красиво звучит. А ты же об этом не задумываешься, когда здесь живёшь. Я благодарен Тагилу за то, что он дал всё. Сколько бы мне ни было лет, я всегда буду понимать, что я из Тагила. Но обратно не тянет, хотя, конечно, скучаю.

Сейчас я занимаюсь предпринимательской деятельностью, залез в строительство. 2020 год показал, что я могу вообще в любой сфере работать. У меня уже нет желания красиво деньги зарабатывать, выполнять какую-то важную социальную миссию. При этом я не могу сидеть спокойно — открыть парикмахерскую и просто приходить деньги снимать. Что-то должно быть интересное, меня должно качать, мне нужно ставить себе цели.

Ольга Объедкова, 33 года

Сценарист, участница команды КВН «Урал», которая в 2016 году прошла в Высшую лигу на Первом канале. В 2016 году Ольга переехала в Екатеринбург, сейчас живёт в Москве.

Мне кажется, каждый ищет место, где ему комфортно. Принцип «где родился, там и пригодился» оставим политикам, задача которых — сохранить в городе побольше молодёжи. В моей вселенной принцип «где родился, там и пригодился» — это глупость, не отвечающая времени. Нравится — живи, не нравится — ищи своё место. Я пошла путём поисков. Вдобавок в моей сфере деятельности выбор небольшой: либо Москва, либо Питер, либо Екатеринбург. Я решила уехать подальше. Я уважаю людей, которые сделали выбор в пользу остаться. У меня сёстры родные ненавидят большие города, поэтому им в кайф. А у меня задница беспокойная, она на одном месте не может.

Вообще советую каждому человеку хоть раз в жизни сменить город — это такой сильный стресс, который прокачивает характер. Ощущение, что ты начинаешь жизнь заново. Причём чем больше тебе лет, тем полезней. Я переехала в Москву в 31 год. Моя мама вообще не верила, что я всерьёз собираюсь это сделать. Но я ни на секунду не пожалела.

Возможности для творческой реализации, наверное, есть везде, но в нашей централизованной стране их не так много. Хотя благодаря YouTube (здоровья ему и долгих лет без блокировки) реально у людей появилась возможность творить в любой точке мира. В моём случае на решение о переезде повлияла не только творческая реализация, но и здоровье, ведь Тагил подарил мне бронхиальную астму, и я с ней хожу, как с масонским перстнем. Хоть и живу в Москве, но не забываю свои корни, когда заношу в лёгкие дозу сальбутамола. А если серьёзно, то каждому своё.

Сейчас я занимаюсь собственно авторской работой на разных проектах: участвую в создании юмористическо-интеллектуального шоу на YouTube, пишу рекламные интеграции для блогеров (опять же, не для всех, а для определенных, с кем уже сложилась работа). С друзьями делаем шаги в сторону создания своего сериала. В общем, пока это любопытство и свобода пробовать разное. Никакого суперуспеха у меня пока нет, точнее есть небольшие результаты, но говорить о них не готова.

Я бываю в Тагиле раз в полгода. Подписана в Telegram на пару новостных каналов и иногда читаю новости. Грущу, конечно. Но это касается не только тагильских новостей. Мало хорошего по всей стране. Когда я приезжаю, вижу, что асфальта на тротуарах не прибавилось со времени моего переезда, но про мост с Гальянки на Вагонку слышала.

Евгений Сташков, 28 лет

Драматург, участник арт-группы «Лаборатория событий», создатель перформанс-труппы «Звучащее тело». В 2017 году вместе с женой Еленой Ионовой, поэтессой и одной из создательниц «Лаборатории», переехал в Питер. Сейчас семья живёт в Ачинске в Красноярском крае.

Можно сказать, город для жизни не выбирали — скорее, город нас выбрал. Три года назад, когда мы жили в Петербурге, я получил заказ на пьесу в Ачинском драматическом театре и мы всей семьёй перебрались сюда.

Решение уехать из Тагила было принято достаточно быстро, и оно было органичным для нас. В какой-то момент мы с Леной поняли, что наши отношения с городом (его можно персонифицировать как личность, как живое существо) зашли в тупик. Чтобы не усугублять их, не развивать в больную сторону, решили в одностороннем порядке эти отношения прекратить и уехать. Это было важное и своевременное решение, которое предопределило наше будущее в хорошую сторону: в Питере у нас родился сын, в Ачинске — дочь.

Я думаю, возможность для самореализации есть в любом, даже в совершенно адском месте. Это вопрос желания и энтузиазма — находятся ли силы, ресурсы, возможности. В какой-то степени у нас в Нижнем Тагиле закончился энтузиазм. Что касается зрителей, публики, то, мне кажется, что в Тагиле, что в Ачинске, что в Питере, что в Нью-Йорке простых людей современное искусство и культурная жизнь никогда не будут интересовать. В этом есть отличие простых людей от каких-то там непростых. На наши перформансы публика подбирается каким-то мистическим образом — приходят подготовленные люди.

Мы с Леной продолжаем заниматься искусством. У Лены живопись, графика, маски, костюмы, стихи, драматургия, придумывание перформансов. Я работаю в театре. Вместе мы участвуем в творческих лабораториях, снимаем видеопоэзию, видеоарт, занимаемся переводами. Проще сказать, чем не занимаемся, потому что занимаемся практически всем, кроме монументальной скульптуры.

Много занимаемся международными проектами. Например, успешно реализовали проект с 15 канадскими поэтами: мы перевели их стихи, нарисовали к ним иллюстрации. Ещё у нас был британский проект, который мы делали в Питере, «Пакет Плэйс» (карманные пьесы). В рамках проекта мы перевели пьесы с английского на русский и сделали серию постановок в Питере в арт-центре «Борей».

Ещё одно наше детище — независимая международная премия неправильной драматургии НИМ. Эта штука была придумана ещё в Нижнем Тагиле. У премии простая цель — найти самую необычную пьесу, которую никто не согласится ставить. На нашу премию приходят работы со всего мира. В первый раз победители были из Питера, во второй раз — из Малайзии, в третий раз, в январе 2021 года, победила пьеса из США.

Мы оба следим за тем, что происходит в Тагиле, через ретроспективный проект Ани Киященко в Instagram. После переезда в Питер мы приезжали погостить в Тагил. Естественно, в такие моменты прошлое немножко накрывает, в память приходят какие-то позитивные, вдохновляющие воспоминания, забывается всё плохое, странное, несправедливое. Думаешь: ну, жили же, всё было хорошо… Но потом приходит понимание, что всё было сделано правильно. Это как воспоминания про непростые отношения с бывшими.

Чингиз Шабанов, 29 лет

Создатель одного из самых популярных заведений Нижнего Тагила — бара «Гора». В 2017 году продал бар и переехал с супругой в Краснодар. Сейчас пара живёт в Тбилиси.

Из Нижнего Тагила мы переехали в Краснодарский край — можно сказать, дали последний шанс России. До этого мы съездили в Краснодар в отпуск и нам понравилось, ранней весной он показался нам замечательным городом. Когда в Тагиле ещё холодно и слякотно, там всё уже цветёт. Плюс у меня одноклассница переехала в этот город и выглядела там счастливым человеком.

Хотелось тепла, но, главное, стало понятно, что «Гора» уже неинтересна. Я понял, что если у тебя в Тагиле всё получилось, то это ничего не значит. Нужно было либо делать что-то круче, либо уезжать. Поэтому мы решили попробовать пожить в Краснодаре. Хватило нас на полгода. Краснодар — это тоже Россия, и многие её проявления, проблемы там тоже есть — всё то, что не устраивало в Тагиле.

В Грузии нам очень нравится. Здесь море и горы в шаговой доступности, нравится менталитет местных жителей. Переезжать в Европу мыслей не было, потому что это сложно. Нужны хороший английский, какие-то конкурентные навыки или капитал побольше. А в Грузии для граждан России отличные условия. Целый год можно жить без визы, без вида на жительство, а по истечении года пересечь границу любой соседней страны — и можно снова жить. Изначально мы с женой думали о том, чтобы как-то легализоваться здесь, но вид на жительство или гражданство ничего не дают. И пандемия это показала. Границы открыты только для граждан страны.

«Гору» я открыл летом 2016-го и три летних сезона делал ивенты, вечеринки. Я вырос на непопсовой тусовке, на вечеринках Андрея Нельсона, работал в проектах Андрея Батурина. Мы все стремились к чему-то интересному, хотели проверить, что зайдёт публике, а что не зайдёт, развить культуру вечеринок «некабачного» формата. По большому счёту «Гора» — это концентрация лучшего, что я видел в Нижнем Тагиле и за пределами города, когда работал в разных проектах.

Антон (Нургалеев, новый собственник бара «Гора». — Прим. ред.) — молодец, и я очень рад, что многие проекты остались. Но расстраивает, что нет новых диджеев, что перестали появляться новые музыканты. Да, у нас есть всеми обожаемые Baker Makers — они крутые, они ветераны. Да, появились «Шляпу сдул», тоже крутой проект, но в нём задействованы музыканты Baker Makers. Мне кажется, молодые музыканты не хотят оставаться и выступать в Нижнем Тагиле, потому что у нас очень ограниченная публика — как количественно, так и качественно. Часто можно столкнуться с непониманием, соответственно, организаторам тоже не до экспериментов. А в большом городе круг единомышленников всегда шире, даже если ты играешь какой-то чудаковатый экспериментал нойз.

Когда приехали в Тбилиси, запустили кофейню в формате take away, но пандемия внесла коррективы в наши планы, с этим бизнесом пришлось расстаться. Жена открыла керамическую студию в центре Тбилиси, изготавливает посуду на заказ, проводит мастер-классы. Я работаю диджеем и вожу группы в горы.

В Тбилиси много крутых вечеринок, но все они одножанровые. Как бы это ни было странно, это город техно, здесь любят тяжёлую музыку. Здесь рынок довольно широкий, я сейчас его изучаю, смотрю, на что местная публика реагирует. У меня есть планы по созданию своего проекта, но пока не буду их раскрывать. С одной стороны, в Тбилиси сложнее удивить кого-то хорошим звуком, светом, диджеем, который играет с пластинок, а не с компьютера. Но с другой стороны, публика готова к разной музыке. И в этом плане здесь проще создать свою площадку, чем в месте, в котором ничего нет.

Можно сказать, что в 30 лет я всё начинаю сначала, ведь здесь я никому не известный промоутер, диджей. Мне нужно зарабатывать себе имя заново, находить новые знакомства. И от этого только интереснее.