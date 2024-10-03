А вы знали? Идея моста через Тагильский пруд зародилась около 200 лет назад

Считается, что идея соединить Гальянку с Корабельным мысом мостом зародилась в советское время — в 50-х годах ХХ века, и с тех пор она не давала покоя ни отцам города, стремящимся сделать Нижний Тагил ещё более удобным и современным, ни определённой части населения, ратующей за превращение города-труженика в город-сад.

Идея с мостом через пруд действительно очень старая. Ещё в начале 20-х годов XIX столетия заводские механики Фёдор Шептаев и Пётр Макаров представили «господину заводовладельцу» Николаю Никитичу Демидову «прожект мостового пути через заводской пруд», после реализации которого «железные обозы» в Невьянск и Екатеринбург можно будет направлять не в объезд пруда, по Старозаводской улице, а прямо с завода на Невьянский тракт. По мнению авторов, мост значительно упростил бы процесс отправки обозов. Мост предлагалось перебросить в узком месте водоёма между Гальянской частью и Корабельным мысом. К проекту прилагалась смета расходов на строительство и предварительный расчёт окупаемости сооружения.

Но «господин заводовладелец» не оценил полёт новаторской мысли механиков. «Глупее затеи и помыслить себе неможно», — написал Николай Никитич в верхнем углу проекта. А ниже приписал: «Пустая трата денег».

Второй раз идея моста через заводской пруд всплыла уже в советское время.

При разработке реконструкции центральной части города в 1935 году мост через городской пруд появился в генплане развития Нижнего Тагила, причём приблизительно в том же самом месте, где его предлагали построить демидовские изобретатели.

Разработкой этого проекта занимались специалисты московского бюро треста «Горстройпроект» во главе с архитектором Мастаковым. Надо сказать, что первоначально идея с мостом понравилась и партийному руководству области, и даже в Совнаркоме. Однако воплотить задуманное в реальность тогда не удалось. Виной тому был ощутимый дефицит денег, выделенных городу Народным комиссариатом финансов СССР: стране, начавшей почти одновременно два десятка масштабных строек, просто не хватало средств. Затем началась война, затем послевоенный период восстановления и строительства. В общем, и городу, и стране было не до излишеств.

В следующий раз идею моста через городской пруд вынули с пыльных архивных полок в 1963 году, когда стали пересматривать генеральный план развития города. Эту работу поручили коллективу архитекторов и проектировщиков НИИ «Мосгипрогор», и спустя 4 года Генеральный план был утверждён в инстанциях всех уровней. Согласно этому плану, административный центр города должен был быть перенесён из тесноты кварталов Ленинского района на широкие просторы Корабельного мыса. С городом новый центр должны были связать два моста. Один из них должен был соединить Корабельный мыс и Старую Гальянку. Второй — связать район Фатеево и посёлок Ключики. Казалось бы, мосту (точнее, двум мостам) через пруд — быть!

Но реалии плановой экономики и административно-командного метода управления народным хозяйством были таковы, что между утверждением какого-либо плана или проекта и его финансовым обеспечением могли пройти годы и даже десятилетия, а средства на строительство, пусть и заложенные в бюджет страны, могли «затеряться» в коридорах министерств и ведомств. Поэтому в практике того периода истории нашей страны широко использовалось привлечение к реализации любого более-менее крупного социального или экономического проекта партийных органов более высокого ранга, начиная с обкомов или крайкомов. В большинстве случаев такая тактика помогала.

Поэтому летом 1967 года председатель Нижнетагильского горисполкома Владимир Кириллович Наливай и 2-й секретарь горкома КПСС Дмитрий Петрович Клочков отправились в Свердловск, чтобы заручиться поддержкой обкома партии в вопросе дополнительного выделения финансовых ресурсов на строительство в Нижнем Тагиле жилья, объектов соцкультбыта и дорог. В списке объектов, на которые просили выделить дополнительное финансирование, значились и мосты через Тагильский пруд. Вопрос вынесли на закрытое заседание бюро обкома, где его сразу же похоронили: Тагильский пруд тогда считался «питьевым», что-либо строить на нём было запрещено. К идее двух мостов через пруд вернулись в 1980 году, и проект был отправлен на доработку в Свердловский архитектурный институт. На этот раз его поддержали и в обкоме партии, и в Минстрое РСФСР, но денег снова не дали: началась афганская кампания, требовавшая больших расходов.

С началом перестройки и в ранний постсоветский период о мостах в Нижнем Тагиле вспомнили снова. В 2010 году Нижнетагильская городская дума утвердила новый Генеральный план развития городского округа Нижний Тагил, согласно которому через пруд должно было быть переброшено уже три моста. Первый мост должен был соединить улицы Кулибина и Верескова, второй — Октябрьский проспект и Свердловский тракт в районе Горзеленхоза, третий — улицу Гагарина, что на Старателе, и гору Палёную.

Тогда многие эксперты сошлись во мнении, что этот план в лучшем случае отражает далёкую перспективу развития города: все три моста могут появиться в реальности лет через 100, а то и больше. Тем не менее в 2017 году о мосте через городской пруд заговорили всерьёз, началось его строительство, и 12 августа 2022 года по новому мосту проехали первые автомашины. Будут ли построены ещё два, покажет время.