В Нижнем Тагиле школьников посвятили в молодые инженеры

Накануне, 1 октября, в ДК НТМК состоялось торжественное мероприятие, на котором учащихся тагильских школ, где есть инженерные классы ЕВРАЗа, посвятили в молодые инженеры. Встреча стала площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленностью.

Одним из центральных моментов мероприятия была официальная часть, где состоялось подписание трёхстороннего договора о сотрудничестве и взаимодействии между ЕВРАЗом, городскими управлениями образования, школами Нижнего Тагила и Качканара. Документ закрепляет связь между образовательным процессом и потребностями промышленности, что позволит обновить учебные программы и сделать их более актуальными.

«К сегодняшнему дню мы шли достаточно долго, на нашем пути были преграды, и не всегда мы находили общий язык, но всё-таки радует, что наши дети на правильном пути», — прокомментировала заместитель директора по образованию и науке НТИ (филиал) УрФУ Мария Миронова.

В рамках сотрудничества в этом году было открыто пять инженерных классов в Нижнем Тагиле и один — в Качканаре. В Нижнем Тагиле инженерные классы появились в школах № 45, 49, 81, 100, а также Центре образования № 1.

«Мы выделяем средства на оптимизацию современного учебного пространства, чтобы кабинеты математики, физики, в перспективе и химии, стали интересными, чтобы дети могли с гордостью говорить: “Я учусь в инженерном классе”», — сказала директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко.

Также в рамках мероприятия десятиклассники прошли увлекательный интерактивный квест, связанный с профессией инженера, в котором они смогли не только познакомиться с основными аспектами этой специальности, но и активно участвовали в различных заданиях, разгадывали головоломки и решали практические задачи, что позволило им лучше понять, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в инженерной области.

«Мы постоянно сотрудничали с НТИ УрФУ: например, последние два года на базе нашей школы существует летний лагерь с инженерной сменой. У нас школа-новостройка, она изначально оборудована для подобных программ, однако в рамках сотрудничества оборудование добавляется, что позволяет реализовать больше идей», — отметила исполняющая обязанности директора школы № 100 Ирина Барановская.

В конце состоялось торжественное вручение сертификатов директорам школ, которые должны пойти на реализацию программы сотрудничества. Также благодарственными письмами были награждены классные руководители инженерных классов, а сами школьники получили в подарок портфели от ЕВРАЗ НТМК.

Программа запущена для 10-х классов и рассчитана на два года. В перспективе её планируют распространить на учеников 7–9-х классов. Партнёр проекта — Нижнетагильский филиал УрФУ. Программа позволит поднять на новый уровень качество технического образования в городах присутствия компании ЕВРАЗ, повысить престижность и социальную значимость инженерно-технических специальностей.