Автохамство как норма. Водители в Нижнем Тагиле продолжают нагло игнорировать ПДД (ВИДЕО)

Подписчик АН «Между строк» сегодня утром столкнулся с ярким примером автохамства и неуважения к другим участникам дорожного движения. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Первомайской и Ломоносова.

«Еду я по Первомайской, вижу: от “Почты России” Skoda Kodiak выезжает. Не знаю, может, он обиделся, что я его не пропустил, но водитель повёл себя очень неадекватно. Вместо того чтобы встать на светофоре за мной, он выехал на встречку и потом едва ли не на красный свет через сплошную линию повернул налево на Ломоносова, никого не пропуская», — рассказал АН «Между строк» владелец авторегистратора.