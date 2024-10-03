В Нижнем Тагиле трое парней из мести спалили автомобиль знакомой

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По данным прокуратуры, в ночь на 12 декабря 2023 года двое молодых людей (18 лет и 21 год) облили горючей жидкостью и подожгли припаркованный на улице Окунева ВАЗ-2114. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства, одного поджигателя на месте задержали дежурившие неподалёку полицейские, второй попытался скрыться, но безуспешно.

По данным МЧС, сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 02:41. На площади 2 кв. м был повреждён моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:14.

Выяснилось, что пироманы действовали по заданию 24-летнего знакомого, который незадолго до этого повздорил с хозяйкой «четырнадцатой». Парень пообещал исполнителям за «фаер-шоу» 25 тысяч рублей.

Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.