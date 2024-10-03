Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области содействовать активному продвижению местной продукции на внешние рынки

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание членов регионального кабмина на необходимость создания благоприятных условий для расширения международной кооперации и экспорта. Такие поручения были озвучены губернатором сегодня, 3 октября, на заседании правительства Свердловской области. В свою очередь Евгений Куйвашев отметил, что Средний Урал уже входит в топ регионов-лидеров по поддержке экспортёров, активно реализовывая комплекс мер Регионального экспортного стандарта 2.0.

«В регионе хорошими темпами идёт внедрение Регионального экспортного стандарта. По итогам первого полугодия текущего года Свердловская область стала лидером среди субъектов Российской Федерации по внедрению и применению его инструментов. Одним из примеров успешной работы считаю рост партнёрства с нашими коллегами из Узбекистана. Бизнес-миссии, встречи с официальными лицами, регулярное проведение выставки “ИННОПРОМ. Центральная Азия” способствовали росту экспорта оборудования, производимого у нас на Урале», — сказал Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информационной политики региона, региональный экспортный стандарт 2.0 разработан по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» по решению Владимира Путина. По информации министра международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслава Ярина, к 2024 году Свердловская область обеспечила реализацию всех 15 инструментов стандарта. Это базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики.

В числе инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 — бизнес-миссии с презентацией экспортных возможностей свердловских предприятий представителям власти и бизнеса иностранных государств. Так, экспортный потенциал участия делегации Свердловской области в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в апреле 2024 года составил 12,5 млн долларов США. Вячеслав Ярин отметил, что эти меры поддержки направлены в первую очередь на продвижение продукции предприятий, предлагающих решения для энергетической и горнодобывающей отраслей, химической промышленности, строительства и информационных технологий.

«Кроме того, в Свердловской области действует Центр поддержки экспорта — структурное подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. За 2023 год 128 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на 86 млн долларов США», — информирует департамент информационной политики региона.

По итогам 2023 года в Свердловской области объём экспорта составил 7,8 млрд долларов США. Основная часть экспорта — металлургическая продукция, также значительную часть составляют машины и оборудование. Ключевыми торговыми партнёрами выступают страны СНГ и Азии. Дальнейшее продвижение уральской продукции планируется на территории государств Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки.