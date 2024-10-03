Владимир Путин назначил своим полпредом в УрФО Артёма Жогу

Артём Жога назначен новым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным 2 октября.

Накануне назначения президент Владимир Путин провёл встречу с Артёмом Жогой, отметив, что тот хорошо известен на Донбассе и в стране, так как сражался за интересы России. Об этом сообщается на сайте полпреда президента в УрФО.

Напомним, с 2020 года должность полпреда президента в УрФО занимал экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Осенью 2024 года Якушев был назначен сенатором от региона в Совет Федерации РФ. Также Якушев является врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

Артём Жога — российский военный и политический деятель. Родился в 1975 году в Магаданской области. Позже переехал на Украину, где с 1990-х годов занимался бизнесом. В 2014 году начал службу в подразделении народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта». В 2022 году стал главой этого батальона. С 2023 года Жога является председателем Народного совета ДНР и состоит в Генсовете партии «Единая Россия».