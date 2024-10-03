Экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life» приговорили к реальному сроку за мошенничество

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему руководителю агентства недвижимости «Барвиха Life» Сергею Романову, обвиняемому по нескольким эпизодам мошенничества, присвоения и кражи денег клиентов.

«Судом установлено, что в период с начала марта 2021 года по 20.12.2022 включительно, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Романов С. В., являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим коммерческую деятельность агентства недвижимости “Барвиха Life” по предоставлению гражданам посреднических и консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение и на договорной основе, действуя умышленно, из корыстных побуждений путём обмана и под предлогом оказания посреднических и консультационных услуг; действуя умышленно, из корыстных побуждений путём присвоения вверенных ему денежных средств; действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение денежных средств на общую сумму более 8 млн рублей, принадлежащих гражданам, причинив им своими действиями ущерб в крупном и особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы суда.