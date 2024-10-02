Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, подписавших контракт с Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации: в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осуждённых, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.