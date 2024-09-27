Тагильский weekend топ-8: день рождения основателя фруктового сада Кузьмы Рудого, чемпионат по туризму на Лисьей горе, футбольный матч с гостями из Казани, день открытых дверей в «Серебряных струнах» и творческая встреча с артистами филармонии 

О том, чем заняться с 27 по 29 сентября
Эти выходные обещают быть теплее, чем батареи. Успевайте посетить все запланированные мероприятия, чтобы создать себе отличное настроение. Выберите то, что подходит именно вам, и окунитесь в атмосферу города.
Гора песен (18+)
27 сентября в 19:00
в баре «Гора»
После летних каникул возвращается проект «Гора песен». В пятницу в баре соберутся Василий Безбородов, Дмитрий Перов, Максим Масленников, Артём Новиков, Николай Матвеев, Андрей Гредасов, Александр Зайцев, Иван Татауров и Вадим Шихалев.
«Журфикс» с артистами филармонии (12+)
28 сентября в 16:00
в музее «Демидовская дача»
Артисты Нижнетагильской филармонии — солистка Анна Мартынова (сопрано) и концертмейстер Ольга Кайгородова — расскажут о своей музыкальной деятельности и ответят на все интересующие вопросы гостей.
Футбольный матч между ФК «Уралец ТС» и ФК «Сокол» (0+)
28 сентября в 15:00
на стадионе «Уралвагонзавода» (Ильича, 2а)
Ближайшая суббота порадует тагильских любителей футбола не только отличной погодой, но и принципиальным матчем с ФК «Сокол» из Казани.
STAND UP (18+)
28 сентября в 18:00
в комфорт-холле LOFT
Четыре звезды стендапа из Перми, участники шоу «Всероссийская лига юмора», проектов «На сцене», «Взрослые люди», а также Open Mic и Money Mic в VK Видео, готовы зарядить вас позитивом и хорошим настроением.
Чемпионат по спортивному туризму (16+)
29 сентября в 09:00
на Лисьей горе
Посмотреть на подъём по склонам или самому принять участие в туристическом старте на главной горе города можно в это воскресенье. Для участия необходима регистрация до 28 сентября включительно, подробная информация — на сайте турклуба «Азимут».
Кинопоказ художественного фильма «Обыкновенные люди» (16+)
29 сентября в 16:00
в креативном арт-кластере Samoro.doc
Лекторий креативного кластера приглашает на просмотр драмы «Обыкновенные люди» (1980) в память о выдающемся актёре Дональде Сазерленде. Этот фильм — режиссёрский дебют легендарного Роберта Редфорда, он рассказывает трогательную историю семьи, которая пытается справиться с утратой старшего сына.
День открытых дверей в «Серебряных струнах» (6+)
29 сентября в 12:00
в филиалах на улице 7 Ноября, 105 и Газетной, 77а
Познакомиться с большой музыкальной командой и попробовать себя на мастер-классах по вокалу, игре на гитаре, укулеле и барабанах, а также получить подарки можно бесплатно на дне открытых дверей.
День рождения Кузьмы Рудого (0+)
29 сентября в 15:00
в саду Кузьмы Рудого
Отметить 150-летие со дня рождения основателя фруктового сада зовут всех неравнодушных тагильчан. Организаторы праздника говорят, что точную дату рождения Рудого узнать не удалось, но отметить праздник решили именно осенью. Встретиться с многочисленными друзьями сада и подвести итоги лета планируют в воскресенье.