Тагильский weekend топ-8: день рождения основателя фруктового сада Кузьмы Рудого, чемпионат по туризму на Лисьей горе, футбольный матч с гостями из Казани, день открытых дверей в «Серебряных струнах» и творческая встреча с артистами филармонии 

О том, чем заняться с 27 по 29 сентября

Эти выходные обещают быть теплее, чем батареи. Успевайте посетить все запланированные мероприятия, чтобы создать себе отличное настроение. Выберите то, что подходит именно вам, и окунитесь в атмосферу города.

Гора песен (18+)

27 сентября в 19:00

в баре «Гора»

После летних каникул возвращается проект «Гора песен». В пятницу в баре соберутся Василий Безбородов, Дмитрий Перов, Максим Масленников, Артём Новиков, Николай Матвеев, Андрей Гредасов, Александр Зайцев, Иван Татауров и Вадим Шихалев.

«Журфикс» с артистами филармонии (12+)

28 сентября в 16:00

в музее «Демидовская дача»

Артисты Нижнетагильской филармонии — солистка Анна Мартынова (сопрано) и концертмейстер Ольга Кайгородова — расскажут о своей музыкальной деятельности и ответят на все интересующие вопросы гостей.

Футбольный матч между ФК «Уралец ТС» и ФК «Сокол» (0+)

28 сентября в 15:00

на стадионе «Уралвагонзавода» (Ильича, 2а)

Ближайшая суббота порадует тагильских любителей футбола не только отличной погодой, но и принципиальным матчем с ФК «Сокол» из Казани.

STAND UP (18+)

28 сентября в 18:00

в комфорт-холле LOFT

Четыре звезды стендапа из Перми, участники шоу «Всероссийская лига юмора», проектов «На сцене», «Взрослые люди», а также Open Mic и Money Mic в VK Видео, готовы зарядить вас позитивом и хорошим настроением.

Чемпионат по спортивному туризму (16+)

29 сентября в 09:00

на Лисьей горе

Посмотреть на подъём по склонам или самому принять участие в туристическом старте на главной горе города можно в это воскресенье. Для участия необходима регистрация до 28 сентября включительно, подробная информация — на сайте турклуба «Азимут».

Кинопоказ художественного фильма «Обыкновенные люди» (16+)

29 сентября в 16:00

в креативном арт-кластере Samoro.doc

Лекторий креативного кластера приглашает на просмотр драмы «Обыкновенные люди» (1980) в память о выдающемся актёре Дональде Сазерленде. Этот фильм — режиссёрский дебют легендарного Роберта Редфорда, он рассказывает трогательную историю семьи, которая пытается справиться с утратой старшего сына.

День открытых дверей в «Серебряных струнах» (6+)

29 сентября в 12:00

в филиалах на улице 7 Ноября, 105 и Газетной, 77а

Познакомиться с большой музыкальной командой и попробовать себя на мастер-классах по вокалу, игре на гитаре, укулеле и барабанах, а также получить подарки можно бесплатно на дне открытых дверей.

День рождения Кузьмы Рудого (0+)

29 сентября в 15:00

в саду Кузьмы Рудого

Отметить 150-летие со дня рождения основателя фруктового сада зовут всех неравнодушных тагильчан. Организаторы праздника говорят, что точную дату рождения Рудого узнать не удалось, но отметить праздник решили именно осенью. Встретиться с многочисленными друзьями сада и подвести итоги лета планируют в воскресенье.