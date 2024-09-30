2 октября в Нижнем Тагиле завоют сирены

В Нижнем Тагиле 2 октября в 10:40 пройдёт тестирование городской системы оповещения. Сирены включат в рамках плановой подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области, пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных образований, расположенных на территории региона.

«В целях исключения инцидентов просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие!» — заявляют в ЕДДС.